BE:FIRST、ジャネット・ジャクソン来日公演で「Doesn’t Really Matter (Remix)」披露 「Come on！」のシャウト飛び出す
“クイーン・オブ・ポップ”ジャネット・ジャクソンによる来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』の神奈川・Kアリーナ公演が14日に開催され、ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTがゲスト出演した。
【動画】BE:FIRSTが参加！ジャネット・ジャクソン「Doesn’t Really Matter (Remix)」ミュージックビデオ
BE:FIRSTのステージは、「Rondo」の鐘の音からスタート。凄みのあるSHUNTOの口上とともに6人がゆっくりと登場すると、オーディエンスは「Ay Oh Oh」のコーラスでステージを盛り上げた。6人の切れ味鋭いマイクリレーが繰り広げられ、SOTAのロングバースが決まると大きな歓声が上がった。
SOTAが「What’s up！ 横浜！ 最大のリスペクトを込めるので付いてきてください！」と呼び掛けると、ジャネット・ジャクソンの代表曲「Rhythm Nation」をオマージュした「Boom Boom Back」へ。MANATOをセンターに、6人ならではの美しいフォーメーションで魅せるダンスブレイクを展開し、「Hey！ Ho！」の掛け声で会場を盛り上げた。
軽快なビートが響く中、SHUNTOの流麗なダンスから「GRIT」へ。華やかなホーンが入ったファンキーなアレンジで、アウトロではSOTAが見事なバイブレーションを見せ、SHUNTOにバトンタッチ。6人一体となって踊ったあとには、RYUHEIもソロで踊り、BE:FIRSTならではのパフォーマンスでオーディエンスを引き込んだ。
艶やかな歌とダンスで禁断の場所に誘う「Secret Garden」のあと、MANATOが「僕たち6人もみなさんと同じで、ジャネット・ジャクソンという偉大な存在に影響を受けて音楽の道を目指したいと思ったし、今でもレジェンドアーティストが日本でライブをやってくれることが嬉しいし、最高に誇りに思います！ ジャネット・ジャクソンチーム、本当にありがとうございます！ 最高に楽しい思い出にしましょう！」と呼び掛け、6人で深々とおじぎした。
「Don’t Wake Me Up」を披露したあとJUNONが「ジャクソンファミリーに愛と感謝とリスペクトを込めてパフォーマンスします！」と表明し、ジャクソン5の「I Want You Back」のリメイクカバーを披露。ハンドクラップが巻き起こり、ステージと客席が音楽の楽しさを分かち合った。
ラストは、デビュー5周年イヤーをスタートさせるにあたって「一生涯BE:FIRSTでいること」を宣言した「BE:FIRST ALL DAY」。BE:FIRSTの真骨頂とも言えるヒップホップナンバーに、卓越した歌とラップとダンスを昇華させ、しなやかに踊りながらそのままフェイドアウト。気迫とリスペクトに満ちた怒涛の約25分間となった。
ジャネットのステージでは、新旧の代表曲が披露され、レジェンドのすごみを実感させるパフォーマンスを繰り広げた。
そして、アンコール1曲目では、サプライズリリースされたばかりのジャネットの名曲「Doesn’t Really Matter」のリミックスにBE:FIRSTが参加した「Doesn’t Really Matter （Remix）」を初披露。ジャネットとともに登場したBE:FIRSTは、バンド演奏にのせてRYUHEI、LEO、SHUNTOが不朽の名曲に新たな歌声を加えた。
サビでは全員でダンスし、MANATO、JUNONが歌を重ねた。SHUNTOは踊るジャネットと向き合ってラップを披露し、SOTAもジャネットと体を寄せ合ってラップ。7人はひとつのグループのように珠玉のグルーヴにノリながら、ステージの上手から下手へと移動した。
RYUHEIのソロパートから始まったダンスブレイクでは、ジャネットの「Come on！」というシャウトが飛び出す。SOTAのソロパートのあとには、笑顔を浮かべたジャネットが6人とともに「BE:FIRST ALL DAY」の振りを踊る場面も。ジャネットが「Everybody！」と口にすると、ステージ上もオーディエンスもシンガロングし、場内がひとつになった。
終演後、会場外のスペースにサプライズでジャネットとBE:FIRSTが登場。ジャネットからBE:FIRSTへ「再び『Doesn’t Really Matter』を1位にしてくれてありがとう」というメッセージが送られ、6人は感動の表情を浮かべた。スペシャルな共演は、両者のファンの記憶に残るステージになったことだろう。
きょう18日には「Doesn't Really Matter（Remix）」のミュージックビデオも公開された。同ミュージックビデオには、ジャネット・ジャクソンとBE:FIRSTの初対面の場面、ライブ当日のパフォーマンスや舞台裏の模様などが収められている。
【動画】BE:FIRSTが参加！ジャネット・ジャクソン「Doesn’t Really Matter (Remix)」ミュージックビデオ
BE:FIRSTのステージは、「Rondo」の鐘の音からスタート。凄みのあるSHUNTOの口上とともに6人がゆっくりと登場すると、オーディエンスは「Ay Oh Oh」のコーラスでステージを盛り上げた。6人の切れ味鋭いマイクリレーが繰り広げられ、SOTAのロングバースが決まると大きな歓声が上がった。
軽快なビートが響く中、SHUNTOの流麗なダンスから「GRIT」へ。華やかなホーンが入ったファンキーなアレンジで、アウトロではSOTAが見事なバイブレーションを見せ、SHUNTOにバトンタッチ。6人一体となって踊ったあとには、RYUHEIもソロで踊り、BE:FIRSTならではのパフォーマンスでオーディエンスを引き込んだ。
艶やかな歌とダンスで禁断の場所に誘う「Secret Garden」のあと、MANATOが「僕たち6人もみなさんと同じで、ジャネット・ジャクソンという偉大な存在に影響を受けて音楽の道を目指したいと思ったし、今でもレジェンドアーティストが日本でライブをやってくれることが嬉しいし、最高に誇りに思います！ ジャネット・ジャクソンチーム、本当にありがとうございます！ 最高に楽しい思い出にしましょう！」と呼び掛け、6人で深々とおじぎした。
「Don’t Wake Me Up」を披露したあとJUNONが「ジャクソンファミリーに愛と感謝とリスペクトを込めてパフォーマンスします！」と表明し、ジャクソン5の「I Want You Back」のリメイクカバーを披露。ハンドクラップが巻き起こり、ステージと客席が音楽の楽しさを分かち合った。
ラストは、デビュー5周年イヤーをスタートさせるにあたって「一生涯BE:FIRSTでいること」を宣言した「BE:FIRST ALL DAY」。BE:FIRSTの真骨頂とも言えるヒップホップナンバーに、卓越した歌とラップとダンスを昇華させ、しなやかに踊りながらそのままフェイドアウト。気迫とリスペクトに満ちた怒涛の約25分間となった。
ジャネットのステージでは、新旧の代表曲が披露され、レジェンドのすごみを実感させるパフォーマンスを繰り広げた。
そして、アンコール1曲目では、サプライズリリースされたばかりのジャネットの名曲「Doesn’t Really Matter」のリミックスにBE:FIRSTが参加した「Doesn’t Really Matter （Remix）」を初披露。ジャネットとともに登場したBE:FIRSTは、バンド演奏にのせてRYUHEI、LEO、SHUNTOが不朽の名曲に新たな歌声を加えた。
サビでは全員でダンスし、MANATO、JUNONが歌を重ねた。SHUNTOは踊るジャネットと向き合ってラップを披露し、SOTAもジャネットと体を寄せ合ってラップ。7人はひとつのグループのように珠玉のグルーヴにノリながら、ステージの上手から下手へと移動した。
RYUHEIのソロパートから始まったダンスブレイクでは、ジャネットの「Come on！」というシャウトが飛び出す。SOTAのソロパートのあとには、笑顔を浮かべたジャネットが6人とともに「BE:FIRST ALL DAY」の振りを踊る場面も。ジャネットが「Everybody！」と口にすると、ステージ上もオーディエンスもシンガロングし、場内がひとつになった。
終演後、会場外のスペースにサプライズでジャネットとBE:FIRSTが登場。ジャネットからBE:FIRSTへ「再び『Doesn’t Really Matter』を1位にしてくれてありがとう」というメッセージが送られ、6人は感動の表情を浮かべた。スペシャルな共演は、両者のファンの記憶に残るステージになったことだろう。
きょう18日には「Doesn't Really Matter（Remix）」のミュージックビデオも公開された。同ミュージックビデオには、ジャネット・ジャクソンとBE:FIRSTの初対面の場面、ライブ当日のパフォーマンスや舞台裏の模様などが収められている。