◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのフレディ・フリーマン選手が、この試合でもプレーや優しい人柄でチームに大きく貢献する姿が見られました。

この日は大谷選手が投手専念で先発すると6回4失点の内容で降板。1点リードされた状態でしたが、そのウラにフリーマン選手の12号2ランで逆転します。この一発が決勝点となりドジャースは勝利し、大谷選手に7勝目がつきました。

この一打の貢献度の高さはさることながら、フリーマン選手は3回の守備の際にも、度々みせる優しい人柄で、チームに流れた嫌な雰囲気を吹き飛ばす陰ながらのサポートがありました。

その場面は大谷選手が2死からヤンディ・ディアス選手に死球を与えたときのこと。3球目のカーブがすっぱ抜け、顔付近まで高く浮き、結果的にはディアス選手が飛び上がるようによけて左肘に直撃してしまいます。

思いがけず危険な球となり、大谷選手は当てた瞬間に天を仰ぎます。その後、心配する様子でディアス選手とアイコンタクトを取り謝罪の仕草。それにディアス選手もサムズアップで応え一塁へと向かいました。

ディアス選手にケガはなくプレーも無事再開することとなりましたが、危険な球であったことから空気は依然として張り詰めていました。そしてファーストのフリーマン選手はディアス選手が一塁へやってくるのをずっと見守り、塁上にくるとすかさず言葉をかけます。それに対しディアス選手も一言反応。するとフリーマン選手は破顔し、その場を和ませました。

フリーマン選手の思いやりのある行動により、その場の空気は一気に和み、大谷選手もきっちり無失点投球で投げ終えました。攻守交代の際には大谷選手とディアス選手が直接言葉をかわし、互いに友好的な様子をみせる一幕もありました。