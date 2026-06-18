NHK大阪放送局の藤森康江局長は18日、大阪市内の同局で定例の局長会見に出席。労働者の街として知られてきた大阪・西成に関する4番組を特別編成で放送することを発表した。

新しく制作した特集番組「変わりゆく街 大阪・西成（仮）」（7月3日後7・57、関西ローカル）。日雇い労働者が暮らすドヤ（簡易宿泊所）が密集する街として知られてきた街が、大型観光ホテルや外資系ホテルも建ち並び、労働者支援施設「あいりん総合センター」も今月初めに解体工事が始まるなど、大きく変貌を遂げつつある。

藤森局長は「変化の激しい街。ここを見ることで日本全体の変化も見えてくるのではと編成しました」と特別編成の経緯を説明。「変わりゆく〜」を担当した山本大典部長は「大きな変化の中にあること。日本社会を象徴している。いろんな面を持っています。新作とアーカイブの番組を組み合わせて、深く理解をしていただければ。大阪、日本社会がどういったことに直面しているかを感じていただければと思います」と語った。

他には、5月14日に放送したえぇトコ「懐かしの下町で人情ふれあい旅〜大阪 西成区〜」（7月5日後1・50）、NHKONE関西では昨年9月26日放送のドキュメント72時間「大阪・西成 カラオケ居酒屋で歌えば」（6月28日後1・05）、88年2月放送のNHK特集を再編集したアーカイブスペシャル「チャンピオンを生んだ町 大阪・西成」（7月5日後1・05）の2番組を再放送する。