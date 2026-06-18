【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われた。

前回大会優勝のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの３得点でアルジェリア（同２８位）に勝利。フランス（同３位）もセネガル（同１５位）に快勝した。ノルウェー（同３１位）はイラク（同５７位）、オーストリア（同２４位）はヨルダン（同６３位）を破った。（世界ランキングは１１日時点）

オーストリア３―１ヨルダン

オーストリアが３６年ぶりにＷ杯で勝利を挙げた。２１分にシュミットのミドルシュートで先制。７６分、ＣＫからの攻撃で相手のオウンゴールで勝ち越した。初出場のヨルダンは５０分、ドリブルで攻め上がったオルワンが同点ゴールを決めたが、終盤に守備が乱れた。

万歳繰り返すサポーター

勝ち越しゴールが取り消されても、オーストリアの選手たちはしっかりと切り替えができていた。

同点だった後半、左ＣＫからの攻撃でゴールを決めたかに見えた。歓喜に沸いた後、ビデオ・アシスタント・レフェリー（ＶＡＲ）により、ハンドの判定でノーゴールに。直後に３分間の給水時間に入った。相手選手が時間ギリギリまで監督の指示を受けていたのに対し、１分以上も早くピッチに戻って準備を整えた。再開直後、再び左ＣＫを獲得。同じようにゴール前にボールを送ると、競り合いの中で相手のオウンゴールを誘った。今度は文句なしに勝ち越しとなった。

追加タイムが１２分もあった試合終了間際、ＶＡＲで相手のハンドが確認され、途中出場のアルナウトビッチがＰＫを決めて突き放した。ヨルダンの果敢な攻撃に苦しめられただけに、ラングニック監督は「本当に楽しめたのは、ＰＫを獲得して、それが決まった瞬間だ。ようやく勝てると確信できた」と振り返った。

Ｗ杯は２８年ぶりだが、出場は８度目で、１９５４年大会では３位に入った古豪だ。試合後はゴール裏を赤く染めたサポーターの前で選手たちが万歳を繰り返し、９０年大会以来３６年ぶりの勝利の喜びを分かち合った。（帯津智昭）

オルワンが初得点

ヨルダンのオルワンが同国にＷ杯初得点をもたらした。５０分、左サイドをドリブルで駆け上がり、ペナルティーエリアに進入。素早く右足を振り抜くと、ボールは右ポストに当たってネットを揺らした。他の攻撃陣も相手ＤＦの裏を狙い、何度もゴールを脅かした。敗れはしたが、セラミ監督は「多くの時間帯で自分たちの最高のサッカーを見せられた」と語った。