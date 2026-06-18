のんが自身のInstagramを更新し、出演したファッションイベント『第32回 Fashion Cantata from KYOTO』でのオフショットを公開した。

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投稿には、紅色の着物に白い百合をあしらい、髪に深紅の百合を飾ったのんの姿が収められている。横顔を捉えたアップや、ランウェイで指先を伸ばすカットなど、凛とした気品あふれる雰囲気が感じられる。

同イベントは、京都が誇る上品で雅やかな和装文化と、先進的な洋装文化、そして芸術文化の交流・融合を図り、京都から広く発信することをコンセプトに、1992年にスタートしたファッションショー。32回目を迎えた今回は「DESIRE -欲望-」をテーマに、6月13日に京都劇場で開催された。

のんはスペシャルゲストとして、ファッションブランド「Y's」の衣装と、本イベントのために制作された丹下雄介による着物の計3ルックを披露。着物には、のんが好きだという百合の花とともに「NON」の名前があしらわれている。（文＝リアルサウンド編集部）