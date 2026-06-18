LANAが、山田涼介が主演を務めるドラマ『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』（読売テレビ／日本テレビ系）の主題歌を担当することが決定した。

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同ドラマは、7月5日よる10時30分から放送開始の新日曜ドラマ。2025年の『このミステリーがすごい！』にて文庫グランプリを受賞した、松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリーだ。LANAがドラマ主題歌を担当するのは本作が初となる。

くわえて本日、メインキャストが集結した5ショットのメインビジュアルが初公開。なお、LANAが担当する主題歌の楽曲タイトルは後日発表予定だ。

＜LANA コメント＞

この度、主題歌を担当させていただきました。LANAです。この作品に登場する人々も、私たちもみんな、信じるもののために必死に生きています。そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、曲を作りました。素敵な作品にご一緒させていただき、本当に嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）