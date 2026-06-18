33歳・足立梨花、真っ白な太もも輝くミニスカ姿でディズニー満喫 「たまらん」「絶対領域使い最強」と反響
俳優の足立梨花（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシーを訪れた際のオフショットを公開し、美太もも輝くミニスカ姿にファンから反響が寄せられている。
【写真多数】「たまらん」真っ白な太もも輝くミニスカ姿でディズニーを満喫する足立梨花
ここ数日の投稿で、俳優・タレントの西崎莉麻（33）とディズニーシーを訪れた様子を披露していた足立。この日の投稿では、「このときはまだHAPPY」とつづり、キラキラとしたカチューシャを身につけ、カフェラテを手に満面の笑みを見せる写真をアップした。
その後、「このあとすぐカフェラテを服にこぼす」とハプニングに見舞われたことを明かし、「とりあえず爆笑かっさらったんでヨシとします」とユーモアたっぷりにつづった。
写真には、白のTシャツにストライプシャツを羽織り、ミニスカートとハイソックスを合わせたコーディネートが収められており、ミニスカとソックスの間からは真っ白で美しい太ももをのぞかせている。
この投稿にファンからは、「コーデめっちゃかわいい！」「いい笑顔ですね」「スタイルえぐ！」「たまらん可愛いすぎるし美脚すぎ」「絶対領域使い最強」といった声が寄せられている。
【写真多数】「たまらん」真っ白な太もも輝くミニスカ姿でディズニーを満喫する足立梨花
ここ数日の投稿で、俳優・タレントの西崎莉麻（33）とディズニーシーを訪れた様子を披露していた足立。この日の投稿では、「このときはまだHAPPY」とつづり、キラキラとしたカチューシャを身につけ、カフェラテを手に満面の笑みを見せる写真をアップした。
写真には、白のTシャツにストライプシャツを羽織り、ミニスカートとハイソックスを合わせたコーディネートが収められており、ミニスカとソックスの間からは真っ白で美しい太ももをのぞかせている。
この投稿にファンからは、「コーデめっちゃかわいい！」「いい笑顔ですね」「スタイルえぐ！」「たまらん可愛いすぎるし美脚すぎ」「絶対領域使い最強」といった声が寄せられている。