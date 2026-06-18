タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身に涙ながらに「本当にありがとう」と一輪のバラをくれた人気芸人を明かした。

この日はプライベートでも仲が良いタレントの鈴木奈々とともに出演。鈴木が「愛さん、『This is I』見ましたよ」とはるなの半生を描いた映画「This is I」（NETFLIX独占配信、監督松本優作）を見たことを報告した。

自身の半生の映画化に「びっくりした。“え！”と思った。“うれしい”っていうのと、“ちょっと待って”と。その自分の映画を皆見てもらった時に、どんな声も浴びないといけない。そこには家族もいるし。家族も出てきたらみんなどう思われるのかなとか思ったけど」と心中を吐露した。

そんな中、「映画ができた時に、お母さんがこっちにたまたま来てたんで“お母さん、今日試写会あるから行こう”って言ったら、“やだ、怖い”って。やっぱり“私の知らない部分見るは怖い”と。でも“ママ、今日しか大きなスクリーンで見れないんだよ、行こう”って言って“分かった”って、無理やり引っ張るように」と母と試写会に行ったことを明かした。

「2人で並んで試写を見たら、始まって、もう3分ぐらいで2人とも号泣よ。もう昔のことがばーっとなるから」と苦笑。「ほんだらお母さんも何を見ても下向いて泣いてたりもするし、画面見たりとか下向いたりしてんの。終わってから、“ママ連れてこなかったほうがよかったかな”と思ったら、監督さんと斎藤工さんとかいらっしゃったところに、ママが行って“素敵な映画を作ってくれてありがとうございます”って言ってくれて。それを聞けたのが良かったかな。その言葉が一番良かったかも」と声を詰まらせた。