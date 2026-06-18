大谷翔平が右手中指マメからの出血も7安打4失点の粘投で7勝目 降板後の代打はショートゴロ
◆ロサンゼルス・ドジャース 5 − 4 タンパベイ・レイズ 17日（日本時間18日午前4時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）
メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）は、出血のアクシデントを乗り越え、今シーズン7勝目を挙げました。
17日は本拠地でのレイズ戦で、「投手・大谷」として先発のマウンドへ。
4回まで無失点に抑える好投を見せます。
ところが、2点リードで迎えた5回に突如崩れた大谷選手。
この回だけで5本のヒットを許すなど、レイズ打線に捕まり、一挙4失点。
逆転を許してしまいます。
さらに6回にはアクシデントが…。
ユニホームの右足部分に赤いものが付着していました。
実は右手中指のマメがつぶれ、出血していた大谷選手。
手負いの状態ながら、なんとか6回も抑え、7安打4失点でマウンドを降ります。
すると、その裏。
なんと先ほどマウンドを降りた大谷選手が、今度は「打者・大谷」として代打で登場。
結果はショートゴロに終わりましたが、チームは逆転勝ちで大谷選手に7勝目が転がり込みました。
大谷翔平選手：
必ずしも常に万全の状態で100％で投げられるわけではないですし、シーズンをやっていればそういうこともあるので、その中で試合を取れたというのは大きかったと思います。