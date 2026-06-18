小川さん「雰囲気が大好き」、柴田さん「夏の暑さを吹き飛ばすぐらい楽しみたい」

ロッテは7月23日の楽天戦（ZOZOマリン）で、乃木坂46の小川彩さんと柴田柚菜さんが来場し、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルリポーターを務めると18日に発表した。2人は、試合前やイニング間イベントなど、試合終了後まで出演する。

千葉県出身でロッテファンの小川さんは「フェスやお祭りのような千葉ロッテマリーンズの夏の熱い熱いBLACK SUMMER WEEK！ その雰囲気が大好きなので、今回スペシャルリポーターとして盛り上げるお手伝いができることがとても嬉しいです！ 楽しいイベント盛りだくさんです！ かっこいいBLACK SUMMER WEEKのユニホームを着て、みなさんぜひ一緒に応援しましょう！」とコメントした。

同じく千葉県出身のロッテファンで、マリーンズ・ダンスアカデミーに所属していたこともある柴田さんも「『BLACK SUMMER WEEK』のスペシャルリポーターを務めさせていただくことになりました！ ありがとうございます！ 毎年ファンとして楽しませていただいているイベントに、今年はリポーターとして参加できることが物凄く嬉しいです！ みなさんと一緒に、夏の暑さを吹き飛ばすぐらい楽しみたいです!!」と喜んだ。（Full-Count編集部）