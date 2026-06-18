シーズン401奪三振、両リーグでのMVP獲得などの大記録を残し、「プロ野球史上最高の左腕」と評される江夏豊氏。その江夏氏が78歳の誕生日を迎えた5月15日、『江夏の遺言』（江夏豊・松永多佳倫の共著、小学館刊）を上梓し、刊行間もなく重版となるなど話題を呼んでいる。同書では「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」など、球史に残る名場面を振り返ったほか、各球団での衝突と軋轢の真相、さらには引退後に起こした「過ち」からの再起の日々が赤裸々に明かされた。

【写真を見る】マウンドで力投する現役時代の江夏豊氏と鈴木孝政氏

「球界のヒール役」として鮮烈な印象を残した名投手を、同時代に活躍した選手たちはどう見ていたのか。

シリーズ第15回は、1972年に千葉の成東高校から中日にドラフト1位で指名され、先発でもリリーフでも活躍した鈴木孝政氏（71）。高校時代から速球派として知られ、1学年下の江川卓氏（作新学院）とともに注目の投手だった。中日一筋17年間で3度の最優秀救援投手に輝き、1984年には先発で16勝を挙げてカムバック賞を獲得（生涯成績は124勝96セーブ）。長嶋茂雄氏・一茂氏の親子と公式戦で対戦した唯一のピッチャーでもある。

彗星のごとく登場した6歳年下の豪腕は、江夏氏の投手人生に大きな影響を与えた。"もはや力任せの投球だけでは勝てない"──そう意識させたのだ。（文／松永多佳倫 文中敬称略）

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高卒1年目は二軍で過ごした鈴木だったが（一軍は1試合で1イニングのみ出場）、1974年の本格デビューは球界の度肝を抜いた。令和でいえば、ロッテの佐々木朗希（現ドジャース）がプロ2年目に満を持してデビューした時のような感じだろうか。鈴木が当時を振り返る。

「2年目にデビューして、しかもリーグ優勝に貢献できた。20歳も迎えていなかったけれど、その頃は自分でも"速い"と思っていた。正直なところ、自分より速いと思ったのは（阪急の）山口高志さんだけだった」

その時代にスピードガン計測があれば150キロ超え連発は間違いなく、160キロも記録していたであろう鈴木のボールは、セ・リーグの打者たちを震撼させた。そんな"怪物"が憧れていたのが江夏だった。

「江夏さんのオールスター9連続奪三振は高校2年生の時にテレビで観ていて、"すげえなぁ〜"って興奮した。1973年の延長ノーヒットノーラン（シリーズ第4回の谷沢健一の証言、第13回の木俣達彦の証言を参照）もテレビで観ていた。そんな人と同じグラウンドに立てることは本当に嬉しかった」

「江夏さんが投げた後のマウンドは、いつも美しかった」

鈴木がデビューした頃、江夏は26歳。一般的な選手であれば現役バリバリの年齢だが、江夏は心臓の持病をたびたび発症させ、さらに血行障害、肘痛と満身創痍の状態だった。そんな時期に、恐れ知らずの19歳がビュンビュン投げまくり、巨人のONまで「アイツの球は速い！」と驚嘆した。江夏も「イキがいいな」と、プロ入りして初めて後輩に嫉妬するほどのスピードだった。

それでも鈴木はいくら球速で自分が勝ろうとも、江夏への憧れと敬意は変わらなかったという。

「江夏さんはマウンドさばきが様になっていた。投手でなければ分からない感覚だけど、とにかくカッコいいもん。そしてマウンドでのマナーの良さ。江夏さんがイニングを投げ終えた後のマウンドは荒れてないし、ロジンはいつも同じ場所に置かれている。グチャグチャなピッチャーも多かったからね（笑）。ピッチング技術だけじゃなく、江夏さんは所作も超一流だった」

だからこそ江夏との投げ合いは嬉しかったという。

「あの頃の阪神は江夏─田淵の黄金バッテリーのイメージです。それに高校の先輩の勝さん（中村勝広）がいて、同郷で1学年下の掛布（雅之）もプロ1年目から活躍していたから、絶対に打たれたくなかった。勝さんや掛布がいたからか、阪神戦ではなんとなく"千葉の匂い"がして楽しかったな。

あとは甲子園のヤジも忘れられない。大エースの江夏さんだろうと、不甲斐ないピッチングすると、『徹マンのときは無理して投げんでええで』『試合に負けても麻雀で勝てば儲かるからええのぉ』『肉マンばっか食うとんなよ』とか、絶妙なタイミングでヤジが飛んでくる（笑）。まぁ、ヤジの量も人気のバロメーターだった」

超本格派から技巧派への転向に成功したふたり

球界きっての"人の良さ"で知られる鈴木は、年上の大物選手によくかわいがられた。同僚の星野仙一はもちろん、千葉出身の長嶋にも目をかけられた。チームは違うものの、江夏も鈴木を気に入っていた。

「オールスターで一緒になった時には、ピッチング技術をいろいろ聞かせてもらいました。そういえば、意外な場所で声をかけていただいたこともありましたね。

東京遠征で試合後に馴染みの小料理屋で食事していると、いきなりガラっと引き戸が開いて、『おお、持ってきたで〜』と江夏さんが入ってきたの。しかも野菜がいっぱい盛られたカゴを抱えてね。

俺らは"えっ、なんで江夏さんが？"ってなるんだけど、実は女将と江夏さんが昔からの知り合いだった。『おお孝政、（この店を）贔屓にしたってえな』って言われて、いつの間にか野球談義が始まって、打者との向き合い方なんかを教えてもらった。プライベートの顔を見たのはこの時が初めてだったかな。グラウンドでは見せない優しい表情で、いろいろ話してくれたよ」

時を経て、江夏が日本ハムに在籍していた1983年頃の出来事も印象深いという。

「後楽園（日本ハムの本拠地）でのオープン戦前の練習で、俺がバッティングピッチャーをやっていたの。そしたら江夏さんがゲージの後ろに若手選手を連れてきた。試合じゃないから軽く投げているだけなんだけど、江夏さんは『あの膝と肘の使い方をよーく見ろ』って若手に一生懸命説明していた。直接褒められるよりも嬉しかったな」

1975年から1977年までリリーフとして最優秀救援のタイトルを獲得した鈴木は、ロングリリーフだけでなく先発を務めることもあり、3年連続で規定投球回数に達していた。現代野球では考えられない起用法だが、その酷使のツケで鈴木は肘を痛めてしまう。

先発に転向した1982年からはピッチングスタイルを変え、技巧派に転じた。超本格派から技巧派への転向で成功したのは、江夏と鈴木のふたりだけと言っても過言ではないだろう。無駄なくヒョイっと投げる"技巧派・鈴木孝政"のフォームは若手の手本になる──そう江夏は考えたのだ。

甲子園の記者席でタバコを吸いながら……

現役引退後も会えば声をかけられ、イジられたという。気を許せる後輩に対する江夏の接し方だ。

「中日新聞の解説者として甲子園に行くと、記者席で江夏さんにからかわれたよ。俺の担当は女性記者だったんだけど、江夏さんはいつも『お前ら絶対デキてるよな。なぁ孝政、どうなんよ？』って、記者席中に聞こえるようなでっかい声で聞いてくる。

それが毎回だから、俺もいちいち否定するのが面倒になって『わかりますか〜？』って返すと、ニヤニヤしながら『そんなもん、俺が見りゃすぐ分かるよ』って言うんだよね。甲子園の記者席って禁煙だけど、平気でタバコ吸ってたからね。しかも誰も注意できないし（苦笑）」

互いに年齢を重ねて70代となったが、今でも江夏は鈴木にとって「高校時代に憧れた先輩」のままだという。

「江夏さんの世代のスター選手は、グラウンドでは常に鎧兜をつけていて、その象徴が江夏さんだったと思う。星野さんもそうだった。でもその鎧兜を脱ぐと、本当にただの"野球好きなおっちゃん"なんだ。脱いだ姿を見れば本当に心優しい人だと分かる」

江夏は「カッコいい存在」であり続ける。それは終生変わることはないと鈴木は語るのだ。

（第1回から読む）

【プロフィール】

松永多佳倫（まつなが・たかりん）／1968年生まれ。琉球大学卒業。出版社勤務を経て沖縄移住後、ノンフィクションライターに。プロ野球界の重鎮のインタビューをはじめ、スポーツ取材に定評がある。『怪物 江川卓伝』（集英社）、『92歳、広岡達朗の正体』（扶桑社）、『沖縄を変えた男 栽弘義』（集英社文庫）、『マウンドに散った天才投手』（講談社＋α文庫）､『最後の黄金世代 遠藤保仁』（KADOKAWA）など著作多数。5月15日に江夏氏との共著『江夏の遺言』（小学館）を刊行した。