2026年6月16日（日本時間）、オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が首都アムステルダムの王宮に入られた。車で到着後、出迎えた王室関係者とあいさつを交わされた後、集まった市民や観光客らに笑顔で手を振られた。

【写真】雅子さまの淡い水色コーデ全身姿を見る。ほか、空港に到着される天皇皇后両陛下など

この日、雅子さまは淡い水色のセットアップに、ブルーやラベンダーカラーの花柄のスカーフを合わせた爽やかな装いを披露された。

ネットでは「スカーフ使いが毎度のことながらエレガントで素敵」、「柔らかいスカーフも、優しい水色のスーツも、雅子さまの優しい気持ちで満ち溢れていますね」といった投稿のほか、オランダ到着時にもブルー系の装いを選ばれていたことから「オランダ国旗の青を意識されているのでは」といった声なども見られた。

また、天皇陛下はブルー系のネクタイを着用されており、おふたりが並ばれることで、清涼感のある統一感が生まれていた。

さらに、シンプルな水色のセットアップにスカーフを加えることで、装いに華やかさをプラス。淡いカラー同士の組み合わせで上品さを保ちながらも、顔まわりを明るく見せる効果が感じられる。

また今回着用されたネックレスは、2025年9月に滋賀県を訪問された際に身につけられていたものとよく似たデザインだった。整った球体のパールネックレスではなく、バロックパールを思わせるデザインは親しみやすさと華やかさを演出。淡いブルーの装いにほどよいアクセントを添えていた。

爽やかさと気品を兼ね備えた雅子さまらしい着こなしは、公式訪問の場にふさわしい存在感を放っていた。