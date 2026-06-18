「パウチカレー直飲み」に共感殺到！SNSで話題の”丁寧ならぬ暮らし”とは？＜漫画＞
SNSを開けば流れてくる、有名人やインフルエンサーの洗練された「モーニングルーティン」。おしゃれでヘルシーな朝ごはん、充実した朝活の様子……。それを見て「私もこんな風に、丁寧な生活を送りたい！」と憧れる一方で、現実はそう甘くはありません。
雑然とした自分の日常と見比べては、「もっとちゃんとしなきゃ……」と、知らず知らずのうちに自己嫌悪に陥っている方も多いのではないでしょうか。
そんな方にこそ読んでほしいのが、SNSでも話題のコミックエッセイ『丁寧ならぬ暮らし』（コルク）。今回は、著者の秋野ひろ氏に、作品の誕生秘話や“丁寧ならぬ”日常の裏側についてお話を伺いました。
読むと「こんなことしちゃってもいいんだ」「こういうことをしてる人もいるんだ」と勇気をもらい、心がふっと軽くなるはずです。今回は、そんな本作から著者の秋野ひろ氏がオススメする3話を特別に公開！
そして後半では、著者へのスペシャルインタビューをお届け。エピソードの数々は、すべて秋野氏の実体験なのか？ 描き始めたキッカケなど、たっぷりとお話を伺いました！
◆普段の生活からネタ探し
――漫画の内容から社会人経験がおありのようですが……。漫画を描きながら他のお仕事もされているのでしょうか？
秋野ひろさん（以下、秋野）：大学を卒業してから、漫画を描きつつ、中学校の非常勤講師をしています。漫画のお仕事の状況に合わせて、年度ごとに働く時間数は変わっていってるのですが、特に学校での勤務時間が長くて忙しかった社会人1、2年目の体験が、今の漫画の主なネタになっていますね。
――『丁寧ならぬ暮らし』のネタはどのようにして考えているのですか？ やはりすべて実体験なのでしょうか。
秋野：そうですね。普段生活していて、「これ、もし部屋に他の人がいたら絶対にやらなかったな」と自覚した瞬間、その行動をメモするようにしています。そのメモを元に、似たようなことやってるか考えたり、他の人はどうしてるか聞いたりして、ひとつの話としてまとめていく感じです。
◆パウチカレーの直飲みがキッカケ
――そもそも、この『丁寧ならぬ暮らし』を描き始めようと思ったキッカケは何だったのでしょうか？
秋野：実は私、ものすごくお腹が空いたときに、温めたレトルトのパウチカレーをそのまま「直飲み」することがあるんです。その話を友達にしたらもの凄くウケて、イラストにまとめてXで投稿してみたんです。そうしたら、当時のフォロワー数の割には大きな反響をいただけて。そこから漫画として描き始めることになりました。
――逆に最近行った“丁寧な暮らし”はありますか？
秋野：服のお直し屋さんに行くようになったことですかね……。この冬ずっと愛用していたボアジャケットの肩が破れてしまって。お直し屋さんに相談したところ「生地を買ってきてくれたら張り替えられますよ」とのことだったので、相性の良さそうな布をあちこち探している時間があって、その瞬間に「今、私めちゃくちゃ丁寧な暮らしをしてるかも!?」と思いました。
◆介護について描いた漫画も連載
――これから描こうと思っているものや、他で描かれている漫画についても教えてください。
秋野：『丁寧ならぬ暮らし』は主に自分自身の行動に焦点を当てて描いていますが、今後は少しずつ、自分の周りの人々や、社会との接点を感じられるような作品も描いていきたいです。
そのひとつとして、現在『介護者たちの事件簿』という作品も連載中ですので、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。祖母が認知症になったことをきっかけに、“介護”に関心を持つようになりました。身内での実体験はもちろん、介護の現場で働いている友人からリアルな話を聞かせてもらって描いています。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
読むと勇気が湧いてくる、秋野ひろ氏の『丁寧ならぬ暮らし』は、コミックス1〜4巻が好評発売中、『介護者たちの事件簿』は『丁寧ならぬ暮らし』と同じく、東洋経済オンラインにて連載中です。です。ぜひ、愛すべき“丁寧ならぬ”ライフハックの数々に癒やされてみてください。
＜取材・文／まなたろう＞
【秋野ひろ】
Xやnoteを中心に創作マンガを発表。忙しい社会人の暮らしを切り取ったシリーズ「丁寧ならぬ暮らし」がXで話題となる。辛いイメージの介護をちょっとだけ気楽に描いた『介護者たちの事件簿』と『丁寧ならぬ暮らし』を東洋経済オンラインで連載中。
【まなたろう】
多岐にわたって興味があるアラフォーライター。コーヒーが好きでコーヒーソムリエ資格取得。海外に12年ほど住んでいたため、英語はそこそこ堪能。
雑然とした自分の日常と見比べては、「もっとちゃんとしなきゃ……」と、知らず知らずのうちに自己嫌悪に陥っている方も多いのではないでしょうか。
読むと「こんなことしちゃってもいいんだ」「こういうことをしてる人もいるんだ」と勇気をもらい、心がふっと軽くなるはずです。今回は、そんな本作から著者の秋野ひろ氏がオススメする3話を特別に公開！
そして後半では、著者へのスペシャルインタビューをお届け。エピソードの数々は、すべて秋野氏の実体験なのか？ 描き始めたキッカケなど、たっぷりとお話を伺いました！
◆普段の生活からネタ探し
――漫画の内容から社会人経験がおありのようですが……。漫画を描きながら他のお仕事もされているのでしょうか？
秋野ひろさん（以下、秋野）：大学を卒業してから、漫画を描きつつ、中学校の非常勤講師をしています。漫画のお仕事の状況に合わせて、年度ごとに働く時間数は変わっていってるのですが、特に学校での勤務時間が長くて忙しかった社会人1、2年目の体験が、今の漫画の主なネタになっていますね。
――『丁寧ならぬ暮らし』のネタはどのようにして考えているのですか？ やはりすべて実体験なのでしょうか。
秋野：そうですね。普段生活していて、「これ、もし部屋に他の人がいたら絶対にやらなかったな」と自覚した瞬間、その行動をメモするようにしています。そのメモを元に、似たようなことやってるか考えたり、他の人はどうしてるか聞いたりして、ひとつの話としてまとめていく感じです。
◆パウチカレーの直飲みがキッカケ
――そもそも、この『丁寧ならぬ暮らし』を描き始めようと思ったキッカケは何だったのでしょうか？
秋野：実は私、ものすごくお腹が空いたときに、温めたレトルトのパウチカレーをそのまま「直飲み」することがあるんです。その話を友達にしたらもの凄くウケて、イラストにまとめてXで投稿してみたんです。そうしたら、当時のフォロワー数の割には大きな反響をいただけて。そこから漫画として描き始めることになりました。
――逆に最近行った“丁寧な暮らし”はありますか？
秋野：服のお直し屋さんに行くようになったことですかね……。この冬ずっと愛用していたボアジャケットの肩が破れてしまって。お直し屋さんに相談したところ「生地を買ってきてくれたら張り替えられますよ」とのことだったので、相性の良さそうな布をあちこち探している時間があって、その瞬間に「今、私めちゃくちゃ丁寧な暮らしをしてるかも!?」と思いました。
◆介護について描いた漫画も連載
――これから描こうと思っているものや、他で描かれている漫画についても教えてください。
秋野：『丁寧ならぬ暮らし』は主に自分自身の行動に焦点を当てて描いていますが、今後は少しずつ、自分の周りの人々や、社会との接点を感じられるような作品も描いていきたいです。
そのひとつとして、現在『介護者たちの事件簿』という作品も連載中ですので、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。祖母が認知症になったことをきっかけに、“介護”に関心を持つようになりました。身内での実体験はもちろん、介護の現場で働いている友人からリアルな話を聞かせてもらって描いています。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
読むと勇気が湧いてくる、秋野ひろ氏の『丁寧ならぬ暮らし』は、コミックス1〜4巻が好評発売中、『介護者たちの事件簿』は『丁寧ならぬ暮らし』と同じく、東洋経済オンラインにて連載中です。です。ぜひ、愛すべき“丁寧ならぬ”ライフハックの数々に癒やされてみてください。
＜取材・文／まなたろう＞
【秋野ひろ】
Xやnoteを中心に創作マンガを発表。忙しい社会人の暮らしを切り取ったシリーズ「丁寧ならぬ暮らし」がXで話題となる。辛いイメージの介護をちょっとだけ気楽に描いた『介護者たちの事件簿』と『丁寧ならぬ暮らし』を東洋経済オンラインで連載中。
【まなたろう】
多岐にわたって興味があるアラフォーライター。コーヒーが好きでコーヒーソムリエ資格取得。海外に12年ほど住んでいたため、英語はそこそこ堪能。