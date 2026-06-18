身長205センチメートルの"次世代ミドルブロッカー"として期待されていたバレーボール元男子日本代表の佐藤駿一郎被告（26）が6月17日、麻薬取締法違反の罪で起訴された。

【写真をみる】〈代表剥奪とかになったらもう後がないんで〉佐藤被告と知人Aさんの”トラブル”を匂わせるLINEのスクリーンショットほか

佐藤被告は5月27日、都内のパチンコ店を複数の代表選手らと訪れていた。被告が店内にポーチを置き忘れて取りに戻ったところ、店員の通報を受けて店に臨場していた警官の所持品検査で乾燥大麻が発見され、翌日に逮捕された。

「事件を受け、日本バレーボール協会は逮捕と同日、佐藤被告の代表登録を抹消したと発表。また、被告が所属していた『ウルフドッグス名古屋』は、4月時点で今シーズン限りでの退団をリリースしていましたが、逮捕を重く受け止め、満期を待たずに契約を解除しました」（スポーツ紙記者）

問題はスポーツ界全体に波及。日本オリンピック委員会は6月11日、都内で理事会を開いた。その後、取材に応じた星香里常務理事は「事態を重く受け止めています。今回は1選手の不祥事というだけでなく、日本のスポーツ界が築き上げてきた信頼を根元から揺るがす深刻な事態」など厳しい意見を述べている。

将来を嘱望されていた佐藤被告。彼はいつ、道を外れてしまったのか。

取材班は被告の知人男性・Aさんから証言を得た。海外でのプレーを終え、「ウルフドッグス名古屋」に加入するまでの間に、彼と深く関わっていたという。浮かび上がってきたのは事件の"予兆"だ──。【前後編の前編】

名古屋時代の知人が明かした"素顔"

Aさんは、愛知県内の男子バレー名門高校の出身だ。佐藤被告が通っていた宮城県の私立東北高等学校出身とは名門校どうし、学生時代は合宿や練習試合で顔を合わせる程度の関係だった。

「背がめちゃくちゃ高いから印象的だった。バレーは結局、身長勝負なところがあるので、駿一郎はいい選手になるやろなと思っていました」

高校を卒業して佐藤被告と会うこともなくなっていたが、2025年の2月から3月ごろに再開する。当時、フィンランドバレー1部リーグの「フリカーニ・ロイマー」でのシーズンを終えた佐藤被告は、ウルフドッグス名古屋への加入を控えていた。その佐藤被告とAさんを引き合わせたのが、Aさんの高校バレー部の後輩Xだ。

「Xは春高バレーにも出たし、インカレでも活躍した優秀な選手でした。駿一郎とは、バレーのユースチームで一緒に日本代表としてプレーしていたこともある。2人は僕と再会する前から、付き合いがあったようです。"悪友"というか……駿一郎がXからいろいろ遊びを教えてもらっていたのは間違いない」

再会の場は名古屋市内のパチンコ店だった。AさんがXと打っていると、佐藤被告が店に現れた。Aさんは被告の顔を見るなり「お前、覚えとるわ」と声をかけ、そこから3人はいわゆる"ギャンブル仲間"になっていった。Aさんは事件を受けて、「駿一郎はもともとギャンブルが好きでした」と振り返る。

「パチンコもスロットもやる奴でしたが、『ハナハナ』や『北斗の拳』のスマスロをよく好んで打っていましたね。一緒に打っているときは"大負け"ってのは見たことないですが、一日で5万円とかは平気で突っ込んでいた」

Aさんはパチンコ以外で被告と顔を合わせることはあまりなかったが、Xとは"夜遊び"も頻繁にしていたようだ。Aさんが続ける。

「Xとクラブによう行っとったと聞いています。あの頃はもう2人はどこいっても一緒で、"ニコイチ"だったんですよ。Xって顔がいいから、そういう飲み場に行くと女の子が寄ってくるんですよね。駿一郎もそれに味を占めたのかもしれない。体がでかいんで、酒もよう飲みました。飲むのは大体いつもハイボールです。

クラブ終わりで朝帰りして、その足で朝イチからパチ屋のイベントに並ぶこともありました。僕も飲み帰りの駿一郎と、何度かイベントに並んだ」

問題はここからだ。佐藤被告はパチンコに傾倒する中で、Aさんとの間で"金銭トラブル"を起こしてしまう。

「当時、フィンランドから帰ってきてすぐの時期で、向こうでも金をほとんどもらえんかったみたいな話でした。仕送りも全然なかったみたいで、実は金を借りながらギャンブルしていたんです」

Aさん曰く、佐藤被告にはスポーツマンらしからぬ"だらしなさ"があったようだ。そして、その約束やルールにルーズな面によって、Aさんとのトラブルも深刻さを増していくのだ──。

（後編につづく）

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