◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは大谷翔平選手が6回4失点の力投をみせるなど、1点差でレイズに勝利。9回はアレックス・ベシア投手が満塁の窮地を三振でしのぎ、大谷選手の白星を守り切りました。

試合は大谷選手が5回に4失点とビッグイニングをつくられますが、6回まで力投。1点を追う6回にフレディ・フリーマン選手が12号2ランを放ち、5-4と試合をひっくり返しました。

その後、1点差のまま迎えた9回を託されたベシア投手は、先頭打者に四球を与えると、2アウト2塁からヤンディ・ディアス選手を申告敬遠で歩かせ、さらに2番のヨナタン・アランダ選手はフルカウントから四球で2アウト満塁の大ピンチ。3番のセドリク・ムリンス選手には、3ボール2ストライクとボール球も許されない場面で、最後はスライダーでタイミングを外して、空振り三振。雄たけびを上げました。

これで大谷選手は7勝目をゲット。四球で走者を出しながらも、窮地を切り抜けたベシア投手は、タナー・スコット投手と並ぶチーム最多33試合の登板で1勝1敗、11ホールド、3セーブ、防御率2.59の成績で、リリーフ陣を引っ張ります。