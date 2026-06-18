お笑い芸人のみなみかわが１７日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「さらば建前！正直サミット」で、テレビディレクターから受けた屈辱を明かし、自宅で「号泣した」出来事を振り返った。

この日は「大事なのは出演者？裏方？」をテーマにトーク。みなみかわは「一回キツいなと思った」出来事を振り返った。

みなみかわは「ディレクターさんともお付き合いしないといけないじゃないですか。飲みに行くでしょ。相当酔っぱらわれて『スギちゃんのあれ、やれ。ワイルドだぜ〜やれよ』と。勘弁してくださいよ〜とか言うじゃないですか」と酔っぱらったディレクターから失礼な要求をされたという。

仕方なく「おざなりに『ワイルドだぜぇ』ってやったら、思いきり椅子を蹴られて『やれよ！』って（怒鳴られて）」というと、他の出演者もビックリ。

さらにこのディレクターは「マジックを持ってきて『お前がどっからハゲてるか線を引いてやる』って」とマジックでみなみかわの頭に線を書き出したため、「そのときにパチンとキレちゃった。アカン、無理やと。首根っこ持って（投げに）行こうかと思ったら、第三者が入って『はい、みなみかわさん、帰って！』と」とみなみかわの変化に気づき、帰してくれたという。

帰宅し「頭を洗ってるときに、嫁に見られちゃって。俺、号泣しちゃって。泣いてもうたっていうのがある」と苦い思い出を振り返っていた。