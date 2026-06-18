58歳・原田知世、久々のSNS投稿＆近況ショット公開に「透明感のある美しさ」「本当に、変わらない」 ツアーを発表【詳細】
俳優の原田知世（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。近況ショットを公開し、7月からツアーを実施することを発表した。
【写真】久々の投稿！笑顔いっぱいの原田知世、近況ショット
前回から11ヶ月ぶりの投稿。「原田知世 Acoustic Ensemble Tour 2026」と書き出し、「7月よりクラシックホールツアーが始まります」「今回の会場はすべて国内トップクラスの音響を誇るクラシックホールです。デビュー当時から現在までのさまざまな曲を選曲しました」と紹介した。
さらにツアーの内容について「伊藤ゴローさんがこのツアーのために再アレンジし、アコースティック編成で行うライブ！「最終公演のサントリーホールではオーケストラ『グランドフィルハーモニック東京』の皆さんと共演させていただきます。私の音楽の集大成とも言えるツアーになりそうです♪」と、豪華な内容を報告し、「みなさんに会えるのを楽しみにしています(^_^*)どうぞよろしくお願いします」と伝えた。
この投稿にファンからは「楽しそうに歌う知世さんにお会いできるの楽しみにしてますね」など期待のコメント。また、久々の近況ショットに「本当に、変わらない 綺麗です」「今はロングヘアなのですね」「相変わらず透明感のある美しさと可愛さにほっこりです」「本当にお美しい。原田知世さんはその時代ごとの可愛さ、美しさを持っていますね！今は今で最高に美しい」と、驚きの声も寄せられた。
■原田知世 Acoustic Ensemble Tour 2026
7月10日（金）
かしつかシンフォニーヒルズモーツァルトホール
7月12日（日）
愛知県芸術劇場コンサートホール
7月20日（月）
長野 軽井沢大賀ホール
8月23日（日）
京都コンサートホール
8月31日（月）
東京 サントリーホール
共演：グランドフィルハーモニック東京
【写真】久々の投稿！笑顔いっぱいの原田知世、近況ショット
前回から11ヶ月ぶりの投稿。「原田知世 Acoustic Ensemble Tour 2026」と書き出し、「7月よりクラシックホールツアーが始まります」「今回の会場はすべて国内トップクラスの音響を誇るクラシックホールです。デビュー当時から現在までのさまざまな曲を選曲しました」と紹介した。
この投稿にファンからは「楽しそうに歌う知世さんにお会いできるの楽しみにしてますね」など期待のコメント。また、久々の近況ショットに「本当に、変わらない 綺麗です」「今はロングヘアなのですね」「相変わらず透明感のある美しさと可愛さにほっこりです」「本当にお美しい。原田知世さんはその時代ごとの可愛さ、美しさを持っていますね！今は今で最高に美しい」と、驚きの声も寄せられた。
■原田知世 Acoustic Ensemble Tour 2026
7月10日（金）
かしつかシンフォニーヒルズモーツァルトホール
7月12日（日）
愛知県芸術劇場コンサートホール
7月20日（月）
長野 軽井沢大賀ホール
8月23日（日）
京都コンサートホール
8月31日（月）
東京 サントリーホール
共演：グランドフィルハーモニック東京