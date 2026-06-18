【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われた。

前回大会優勝のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの３得点でアルジェリア（同２８位）に勝利。フランス（同３位）もセネガル（同１５位）に快勝した。ノルウェー（同３１位）はイラク（同５７位）、オーストリア（同２４位）はヨルダン（同６３位）を破った。（世界ランキングは１１日時点）

ノルウェー４―１イラク

好機を確実に生かしたノルウェーが快勝発進した。エースのハーランドが前半に２得点。７６分にエスティゴールが頭で決め、終了間際には相手のオウンゴールで４点目が入った。イラクは中央を固めて後半途中まで１点差と粘ったが、力尽きた。

ノルウェー２８年ぶりＷ杯

１９９４年大会、「神の子」マラドーナがＷ杯最後のゴールを決めたのが、ボストン郊外のこの地だった。あれから３２年。ノルウェーの「怪物」ハーランドが２ゴールをねじ込み、派手にＷ杯デビューを飾った。

２５歳にして、世界最高峰のイングランド・プレミアリーグで得点王３度。感情の揺らぎを抑え、相手ＧＫを破る能力を研ぎ澄ましてきたゴールマシンだ。「重圧の中、ゴールできて運がよかった」と口元を緩めたものの、この日の２得点は、ともに計算ずくで奪ったもの。クロスに飛び込んで合わせた先制点も、相手ＧＫに猛烈なプレスをしかけ、蹴り出そうとした球を体に当てて決めた２点目も、瞬時に的確なプレーをはじき出したからこその産物だ。

９８年フランス大会を最後にＷ杯から遠ざかっていたノルウェーにとって、今回は２８年ぶりの出場となる。「何年も目指してきた舞台だけに、この後も重圧に立ち向かわないといけないことはわかっている」。おごらず、気負わず、たかぶらず――。次戦も、得点だけを追い求める。（平地一紀）