スポーツ配信サービス「DAZN」は18日までに、サッカー専用プラン「DAZN Soccer」への入会プランを巡る表記への批判を受け声明を発表。新規申し込み受け付けを停止し、加入者に対し返金措置などに応じるとする異例の対応を発表した。

W杯配信により新規入会者が増加したサッカー専用プラン「DAZN Soccer」。問題となったのは、契約画面で「月額980円」と大きく表示されていたことだ。サッカー日本代表戦などワールドカップ関連の試合を視聴するため、「980円なら短期間だけ利用できる」と誤認した利用者が続出した。実際には、最初の3カ月間は月額980円、4カ月目以降は月額2600円となる年間契約で、途中解約しても総額2万6340円の支払いが必要な内容だった。

同社は「プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があった」と認め謝罪。「本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止いたしました」と発表していた。

ヘルプセンターには顧客対応が掲載されている。対象となるのは、5月30日から6月11日午後8時までにこのプランへ加入した利用者。解約を希望する場合は契約解除に応じ、利用状況に応じて返金などを個別に行う。また、別の「DAZN Standard」月額プランへの変更も可能で、未利用分は日割りで精算するとしている。

DAZNは18日中に新たな対応方針をウェブページ上で発表し、申請受付を再開する予定。同社は「再発防止に努め、より分かりやすいご案内とサービス提供に取り組む」とコメントした。