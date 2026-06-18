YOASOBIが2024年7月に配信リリースした楽曲「UNDEAD」のMVが、累計再生回数1億回を突破した。

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「UNDEAD」は、アニメ『〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン』の主題歌として書き下ろされた楽曲。『〈物語〉シリーズ』を手掛ける西尾維新が本作のために執筆した短々編「なでこパスト」「しのぶフューチャー」を原作として制作された。

今回1億回再生を突破したMVは、楽曲に合わせて同アニメの本編カットやエンディング映像を組み合わせた内容となっている。リリース以降は、ショート動画プラットフォームを中心にダンスチャレンジが話題となり、TikTokでのUGCを含む関連動画の総再生数は現在9億回を記録。2025年にはYOASOBIと『サントリー生ビール』がタッグを組んだ『YOASOBEER PROJECT』のCM楽曲にも起用された。

なお「UNDEAD」は、6月26日にリリースされるYOASOBIの4th EP『THE BOOK for,』に収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）