６月２１日の日曜日は、父の日です。



ことしは期間限定のケーキや日頃の疲れを癒してくれる快眠グッズなどが登場。



父の日商戦が熱を帯びています。



キャラメルショコラムースをチョコレートでコーティング。



最後はひげと帽子をトッピングします。

（店員）「こちらが父の日限定ケーキです」



タルトの上にムースが乗った、お父さんをイメージしたダンディなケーキ。





今週の土日限定で販売されます。（長南記者）「それほど甘すぎず、男性でも食べやすそうです」札幌市白石区の菓子店です。店内には色とりどりのケーキがずらりと並んでいます。

こちらはストライプシャツとネクタイをモチーフにしたウィーンの伝統菓子。



コーヒークリームのほろ苦さがアクセントになっています。



（ビーネマヤ 伊藤雅人チーフ）「普段甘いものを食べないお父さんでも食べやすいサイズにしました。頑張ってくれているお父さんにありがとうという気持ちを伝えて、みんなで楽しんでもらえたら」



札幌市内の家電量販店では父の日の特設コーナーがありました。



日頃の疲れを癒してもらいたいと、リカバリーウエアやマッサージ機など、ことしは健康に特化したものが人気だといいます。



中でも注目は…

（石田記者）「こちらの家電量販店で父の日に人気だというのが、この枕です」



その名も「ヒツジのいらない枕」。



どんな特徴があるのでしょうか。



（ビックカメラ札幌店 山本俊次さん）「ヒツジを数えなくてもすぐ寝られますよということです。枕では珍しくゴムを使っています。一番近いのが水枕。普通とは違う感覚を味わえると思います」



（石田記者）「私も体験してみます。すごいふわふわ、弾力がすごくて、すぐ眠れそうです」



柔らかい素材を使用し、圧力が分散する構造となっていて、頭や首の負担を軽減してくれるということです。



（ビックカメラ札幌店 山本俊次さん）「健康志向、昔よりも需要が高まっていると感じます。体調を毎日気をつけなければいけないと思いますので、幅広い方に買っていただければ」



ことしの父の日についてマチの人は…

（マチの人）「靴下がほしいと言われて、靴下を買いました」



（マチの人）「普段よく使うものの方が良いかなと」



一方、こんな声も。



（マチの人）「母の日に比べると知名度もないし」



（マチの人）「ないがしろにされている感じ」



（記者）「父の日にほしいものは？」



（マチの人）「家族で一緒にいられる時間ですかね」



（マチの人）「手紙。感謝の気持ちの手紙とか、いつもありがとうって書かれるだけで嬉しい」



次の日曜日に迫った父の日。



プレゼントと一緒にお父さんに感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。