元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫で元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）の“お宝”の鑑定額に仰天する場面があった。

中井はゲストのお宝の価値を調べる「お宝鑑定 買った時より値段上がってるっぽい」のコーナーに、「古田選手が2003年の6月26日に、1試合で4打数連続本塁打っていう日本記録を。それを打った時のバット」を持ち込んだ。

もともとは「これは“T・IIDA”って刻印が入っているので、飯田哲也さんの」と当時のチームメートのバットであったと言い、「飯田さんからバット借りて」達成したと証言した。

「あまり家にバットとか記念品を残さないタイプの人なんですけれど、これだけ残っているので。たぶん本人にとっても思い入れが」あるものだと語った。

バットには古田氏の直筆サインも入れられており、古田氏には「何かないかなって言ったら」と許可を得て借りてきたという。

中井は希望額を「2万7000円」と設定し、スタジオからは「全然もっといく」とツッコミが入った。中井は「背番号が27番だったので」と控えめに話した。27万円でもいいと言われると「いやいや、そんなにいかないでしょう」と淡々と返した。

そうして発表された鑑定額は「80万円」で、共演者からは「凄い！」の声が上がった。

番組では鑑定した専門家のコメントとして「本品は当時ヤクルトスワローズのチームメートだった飯田哲也選手モデルのバットを使用した、貴重な実使用品。同僚のバットを借りて打席に立つという、プロ野球ならではの背景に加え、1試合4打数連続本塁打という歴史的価値のある1本となっていて、通常の直筆サイン入り実使用バットの10倍程度の価値がある」と紹介した。

中井はこの鑑定結果に「2万7000円ってひどいね、ひどい、ひどい、ひどい」と苦笑いしながらも「ありがたいことですね」と感謝していた。