鈴木福、22歳の誕生日迎える きょうだいが子役時代の4ショットなど添えそれぞれ祝福「素敵な兄弟姉妹」「素敵です」
俳優の鈴木福が17日、22歳の誕生日を迎えた。4きょうだいの長男である福を、妹・鈴木夢（19）、弟・鈴木楽（12）らがさまざまな写真を添えて祝福した。
【写真】「素敵な兄弟姉妹」公開された“子役時代”の鈴木福ら4きょうだいショット
夢の投稿では、「ご本人不在の誕生日会やらせていただきました。お兄ちゃんお誕生日おめでとう!!素敵な一年にしてください」とのコメントとともに、「22」と数字のキャンドルが立てられたショートケーキに、福のアクリルスタンドが添えられた写真を披露。
さらに楽は、「今日はお兄ちゃん22歳のお誕生日です!!お兄ちゃん22歳のお誕生日おめでとう お兄ちゃんは学校もお仕事も遊びも全力で楽しんでいて、とても良いと思います（笑）忙しいのに時々キャッチボールしてくれたり、時には厳しくお芝居の事を教えてくれたり、、、何よりもいつもポジティブで尊敬しています。優しくて面白くて楽しいことが大好きなお兄ちゃん 素敵な22歳の1年にしてね」とつづり、福が子役時代のきょうだいショットなどを計5枚披露した。
また福もインスタを更新。プレゼントを手にうれしそうにダブルピースする写真を添え、「21歳は、たくさんの自分に出会いました。役との出会い、人との出会いによって、どんどん変わっていく自分に驚き、たくさんの刺激を受けて自分のなりたい自分について考えることが多くなった1年でした」「まだまだ22歳、たくさんやりたいこと、できるようになりたいことあるので、全部楽しんで苦しんで、最高な人生を歩んでると思える1年にします!!どんどん成長していくんで、応援してください!!!」と新たな1年への抱負をつづった。
これらの投稿にファンからは「素敵な兄弟姉妹ですね」「この頃からきょうだいの仲の良さがずっ〜と続いているって素敵です」「推しのお誕生日祝ってるみたいな、、笑」「兄のアクスタを韓国まで持って行くってホントに仲良くてホッコリしました」「あぁー、もうそんな大人になって」「福くん誕生日おめでとうございます！22歳早いなぁ」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵な兄弟姉妹」公開された“子役時代”の鈴木福ら4きょうだいショット
夢の投稿では、「ご本人不在の誕生日会やらせていただきました。お兄ちゃんお誕生日おめでとう!!素敵な一年にしてください」とのコメントとともに、「22」と数字のキャンドルが立てられたショートケーキに、福のアクリルスタンドが添えられた写真を披露。
また福もインスタを更新。プレゼントを手にうれしそうにダブルピースする写真を添え、「21歳は、たくさんの自分に出会いました。役との出会い、人との出会いによって、どんどん変わっていく自分に驚き、たくさんの刺激を受けて自分のなりたい自分について考えることが多くなった1年でした」「まだまだ22歳、たくさんやりたいこと、できるようになりたいことあるので、全部楽しんで苦しんで、最高な人生を歩んでると思える1年にします!!どんどん成長していくんで、応援してください!!!」と新たな1年への抱負をつづった。
これらの投稿にファンからは「素敵な兄弟姉妹ですね」「この頃からきょうだいの仲の良さがずっ〜と続いているって素敵です」「推しのお誕生日祝ってるみたいな、、笑」「兄のアクスタを韓国まで持って行くってホントに仲良くてホッコリしました」「あぁー、もうそんな大人になって」「福くん誕生日おめでとうございます！22歳早いなぁ」などの声が寄せられている。