モデルの亜希（57）が18日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演し、「相当傷ついた」息子からの言葉を明かした。

元プロ野球選手の清原和博氏と2000年に結婚し、14年の離婚後はシングルマザーとして野球に打ち込む長男、次男を育てた。

この日の番組では「親子とほほ話」として街の人々に聞いた体験談を紹介。「お子さんに言われて地味に傷ついたエピソードを教えて」と振られた亜希は、「あるんですよ、実は」と慶大野球部でプレーする次男・勝児内野手（2年）とのエピソードを明かした。

「昔ゴールデンレトリーバーのワンちゃんと撮影したんですけど。下の子が犬好きで、撮影も大事なんですけど彼に送る動画をいっぱい撮ろうと思って」と次男へ動画を送ったという。

すると「え、犬だけがいい」とまさかの返信が。MCの山里亮太が「母ちゃんいらないって？」と聞くと、亜希は「そう！母ちゃんいらない、母ちゃんとの2ショットは全くいらないって」と話し、「相当傷つきました」と明かした。

共演のサバンナ・高橋茂雄が「まだ根に持ってそう」と突っ込むと「ずっと持ってます」と笑いを誘っていた。