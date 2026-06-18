タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身に涙ながらに「本当にありがとう」と一輪のバラをくれた人気芸人を明かした。

この日はプライベートでも仲が良いタレントの鈴木奈々とともに出演。鈴木が「愛さん、『This is I』見ましたよ」とはるなの半生を描いた映画「This is I」（NETFLIX独占配信、監督松本優作）を見たことを報告した。

そのうえで、鈴木が「どうでした、反響？」と質問。はるなは「凄い。今でも、なんかどこの国の言葉かな？みたいな。世界で見られてるから。いろんな言葉で来るから、翻訳したら“あなたの映画で感銘受けて、あなたはブッダに守られてる”と。“だから本当にあなたは大丈夫だよ”とか、いろんな温かいメールくれるから」と感激した。

さらに鈴木は「芸能人の方とかにも言われます？」と聞くと、はるなは「ゴリさんに会った時に」とお笑いコンビ「ガレッジセール」のゴリの名前を挙げた。「涙流しながら。会った時よ。だって見て、家で見てから、だいぶ立ってるのよ。“私に会う”っていうことで、涙流しながら一輪のバラを持って“本当にありがとう、生きててくれてありがとう”とか言って。みんな温かい言葉言ってくれるから、うれしいなと思って」と涙ぐんだ。