日向坂46五期生・大野愛実「CanCam」初表紙 “異例の早さ”専属モデル就任3ヶ月で抜擢
【モデルプレス＝2026/06/18】日向坂46の五期生・大野愛実が、6月23日発売の『CanCam』（小学館）8月号通常版表紙に初登場。専属モデル就任3ヶ月での抜擢となった。
【写真】日向坂46新エース、タンクトップで肌見せ
この3月に『CanCam』専属モデルへ就任したばかりの大野が、8月号通常版で初の表紙を飾る。 誌面に登場するたび大きな反響を呼んできた人気と存在感が、異例の早さでの初表紙を引き寄せた。
記念すべき初表紙を彩るのは、夏の光をまとったような素肌感にあふれるナチュラルな表情。「いつもより眉毛の色が薄かったり、下まつ毛にもマスカラを塗ったり、グロスを塗ったりと細かい差なんですが、こんなに印象が変わるんだと感動しました」とまなみん。あどけなさと透明感をあわせ持つ、19歳ならではのみずみずしい愛らしさから目が離せない。
カバーガール特集では、「大野愛実の色×色、自由研究〜！」をテーマに、Blue、Khaki、Pink、Red、Whiteの5色で夏のおしゃれに挑戦。初表紙への想いやフレッシュな素顔をたっぷり明かしたスペシャルインタビューも収録するなど、まなみんの現在地がぎゅっと詰まった充実の内容となっている。
色んな“イロ”をまといながら、大人へと進化していくまなみんの姿を楽しめる今回のカバーガール特集。“Red”のパートでは、「サイリウムカラーの“赤”を着るとアドレナリンが出る（笑）」と、16thシングル『クリフハンガー』でセンターを務めたアイドル魂がチラリ。赤ボーダー×メガネのスタイリングに、「おしゃれなウォーリーが爆誕です（笑）」とまなみん節も絶好調。どの“イロ”にもまなみんの素直な想いが綴られている。
さらに、理想の女性像や、アイドル、モデルとして芽生え始めた意識など、インタビューではまだまだ多彩なトピックにフォーカス。ガールズアワードの舞台裏で先輩モデル・山下美月に初めて会い、その美しさに衝撃を受けたというエピソードや、「おいしいものを食べたいし、脂っぽいお肉もたくさん食べたい（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑う10代ラストイヤーの意気込み（?）などなど。この1年間を振り返る秘蔵のカットの数々とともに楽しめる。
また、まなみんの「HMV＆BOOKS online限定特典カード」A・B・Cの3種類から好きな1枚を手に入れられる限定特典版を、HMV＆BOOKS onlineにて先着・数量限定で販売する（サイズはB5）。
8月号の巻頭大特集は、「美容はもはや、生き方です！きれいめお姉さんのバズコスメ大賞〜！」。美月が美容との“イイ関係”を綴る美容エッセイに始まり、2026年上半期に本当に使われたコスメを発表する「Beauty & Life BuzzAward」。さらに、現役アイドルの「くずれないコスメ」や、タレント・村重杏奈やモデル・上西星来ら“特化型マニア”が推すニッチビューティ、美容誌『美的』のお姉さん版『美的GRAND』とコラボした「親子シェアコスメ」、次にバズる「NEXT Beauty Buzz」まで、充実の保存版で届ける。（modelpress編集部）
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◆大野愛実「CanCam」専属モデル就任3ヶ月で表紙
この3月に『CanCam』専属モデルへ就任したばかりの大野が、8月号通常版で初の表紙を飾る。 誌面に登場するたび大きな反響を呼んできた人気と存在感が、異例の早さでの初表紙を引き寄せた。
カバーガール特集では、「大野愛実の色×色、自由研究〜！」をテーマに、Blue、Khaki、Pink、Red、Whiteの5色で夏のおしゃれに挑戦。初表紙への想いやフレッシュな素顔をたっぷり明かしたスペシャルインタビューも収録するなど、まなみんの現在地がぎゅっと詰まった充実の内容となっている。
色んな“イロ”をまといながら、大人へと進化していくまなみんの姿を楽しめる今回のカバーガール特集。“Red”のパートでは、「サイリウムカラーの“赤”を着るとアドレナリンが出る（笑）」と、16thシングル『クリフハンガー』でセンターを務めたアイドル魂がチラリ。赤ボーダー×メガネのスタイリングに、「おしゃれなウォーリーが爆誕です（笑）」とまなみん節も絶好調。どの“イロ”にもまなみんの素直な想いが綴られている。
◆大野愛実、理想の女性像・アイドル＆モデルとして芽生え始めた意識
さらに、理想の女性像や、アイドル、モデルとして芽生え始めた意識など、インタビューではまだまだ多彩なトピックにフォーカス。ガールズアワードの舞台裏で先輩モデル・山下美月に初めて会い、その美しさに衝撃を受けたというエピソードや、「おいしいものを食べたいし、脂っぽいお肉もたくさん食べたい（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑う10代ラストイヤーの意気込み（?）などなど。この1年間を振り返る秘蔵のカットの数々とともに楽しめる。
また、まなみんの「HMV＆BOOKS online限定特典カード」A・B・Cの3種類から好きな1枚を手に入れられる限定特典版を、HMV＆BOOKS onlineにて先着・数量限定で販売する（サイズはB5）。
◆「CanCam」巻頭大特集は“バズコスメ大賞〜！”
8月号の巻頭大特集は、「美容はもはや、生き方です！きれいめお姉さんのバズコスメ大賞〜！」。美月が美容との“イイ関係”を綴る美容エッセイに始まり、2026年上半期に本当に使われたコスメを発表する「Beauty & Life BuzzAward」。さらに、現役アイドルの「くずれないコスメ」や、タレント・村重杏奈やモデル・上西星来ら“特化型マニア”が推すニッチビューティ、美容誌『美的』のお姉さん版『美的GRAND』とコラボした「親子シェアコスメ」、次にバズる「NEXT Beauty Buzz」まで、充実の保存版で届ける。（modelpress編集部）
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