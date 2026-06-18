THE RAMPAGE神谷健太、鮭の切り身使った作り置き料理公開「焼き加減が最高」「大ぶりで満腹になりそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】THE RAMPAGEの神谷健太が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。作り置きを公開した。
【写真】31歳LDHイケメン「作り置きのクオリティ高い」焼き鮭メインの5日分弁当
神谷は「ようやく でかい仕事が立て続けに終えたので 作り置きしてく」とつづり、料理作りの様子を動画で投稿。クッキングシートを敷いた2つのフライパンには、それぞれ大きな鮭の切り身が並んでいる。
また、弁当が5つ並んだ様子を撮影した動画も投稿。ご飯の上に、こんがりと焼き色がついた鮭の切り身、ちくわとブロッコリーなどの野菜を合わせたおかずがたっぷりと盛り付けられており、ボリューム満点の仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「栄養バランスも完璧」「作り置きのクオリティ高い」「鮭の焼き加減が最高」「鮭が大ぶりで満腹になりそう」「尊敬しかない」「親近感が湧く」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳LDHイケメン「作り置きのクオリティ高い」焼き鮭メインの5日分弁当
◆神谷健太、作り置き披露
神谷は「ようやく でかい仕事が立て続けに終えたので 作り置きしてく」とつづり、料理作りの様子を動画で投稿。クッキングシートを敷いた2つのフライパンには、それぞれ大きな鮭の切り身が並んでいる。
また、弁当が5つ並んだ様子を撮影した動画も投稿。ご飯の上に、こんがりと焼き色がついた鮭の切り身、ちくわとブロッコリーなどの野菜を合わせたおかずがたっぷりと盛り付けられており、ボリューム満点の仕上がりとなっている。
◆神谷健太の投稿に「鮭の焼き加減が最高」の声
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「栄養バランスも完璧」「作り置きのクオリティ高い」「鮭の焼き加減が最高」「鮭が大ぶりで満腹になりそう」「尊敬しかない」「親近感が湧く」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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