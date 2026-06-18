²Æì¤ÏÇß±«ÌÀ¤±´Ö¶á¡¡³ÆÃÏ¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï?¡¡ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¤Ï20Æü¡Á21Æü¤ËÇß±«Æþ¤ê¤Ø
º£Æü18Æü¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤ÏºÇ¿·¤Î2026Ç¯Çß±«Æþ¤ê¡¦Çß±«ÌÀ¤±Í½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½µËö¤Ë¤ÏÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ç¤âÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢²Æì¤ÏÁá¤±¤ì¤ÐÌÀÆü19Æü¤Ë¤âÇß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Áá¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½µËö¤ÏÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¤Ç¤âÇß±«Æþ¤ê¤«¡¡Ä¹±«¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò
º£Æü18Æü¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤ÏºÇ¿·¤Î2026Ç¯Çß±«Æþ¤ê¡¦Çß±«ÌÀ¤±Í½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬²ÆìÉÕ¶á¤Þ¤ÇÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢Çß±«Á°Àþ¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÇß±«Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ï¡¢ÌÀÆü19Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¸åÆü20Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¡¢Çß±«¶õ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤ÏÌÀ¸åÆü20Æü(ÅÚ)¤´¤í¡¢ÅìËÌÆîÉô¤ÈÅìËÌËÌÉô¤Ï21Æü(Æü)¤´¤í¤ËÇß±«Æþ¤ê¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤¯¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Çß±«Æþ¤ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢±«¤É¤¤¤äÂ¦¹Â¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æì¤ÏÇß±«ÌÀ¤±´Ö¶á¡¡³ÆÃÏ¤ÎÇß±«ÌÀ¤±Í½ÁÛ
²ÆìÉÕ¶á¤Þ¤ÇÄ¥¤ê½Ð¤¹ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²Æì¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢²Æ¶õ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤±¤ì¤ÐÌÀÆü19Æü(¶â)¤Ë¤âÇß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡îÁ°¸å¤Ç¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¦»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¤Û¤«³ÆÃÏ¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï¡¢±âÈþ¤¬6·î²¼½Ü¡¢¶å½£ÆîÉô¤¬7·îÃæ½Ü¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¶å½£ËÌÉô¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢7·îÃæ½Ü¤Ç¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Áá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤â7·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢²ÆËÜÈÖ¤ØÆÍÆþ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢7·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤âÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤·¤¿¸å¤âÍë±«¤äµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¡¢ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¤³¤ÎÀè1¤«·îÄøÅÙ¤Ï¡¢Ä¹±«¤Îµ¨Àá¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤¬º£Æü18Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÇÆü¤´¤í¤«¤éÂç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢º£·îËö¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯¡¢Çß±«´¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤ÈÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò
±«¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¡¢¤¤¤¶ÈòÆñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡»ÔÄ®Â¼¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ä¡¢ÃÏ°èËÉºÒ·×²è¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î½»¤àÃÏ°è¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡ÖºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤«¡×¡Ö°ÂÁ´¤ÊÈòÆñ·ÐÏ©¤Ï¤É¤³¤«¡×³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÈÅÍô¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë²ÏÀî¤ä¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë½ê¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤ò·è¤á¤ë»þ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¡¢¤è¤¯Î©¤ÁÆþ¤ë¾ì½ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡¢²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¿»¿å(´§¿å)¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Ìë´Ö¤Ï¡¢Ãë´Ö¤è¤ê¤â¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÈòÆñ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢·úÊª¤Ê¤ÉÌÜ°õ¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ø¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤ò¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¤¤Æ¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£