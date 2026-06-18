お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が17日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。

番組冒頭「私が個人的に苦手だなと感じるタイプの話」と切りだしたイモト。「こういう人ってまれにいませんか？初対面同士なのにすぐに引き合わせてみたいな…“あとはつながっちゃって”みたいな」と苦手なタイプについて語りだした。

「人は呼ぶんだけど“勝手につながっちゃって”みたいな人いるじゃない？」と強調し「アレで呼ばれたとき結構つらい」と本音。過去にそのような話をこのラジオでしたことがあると回想しつつ「報告がありまして…実は私もそっち側の人間でした。“つながっちゃって”って言う側の人間でした」と告白した。

「だんだんと歳を重ねて知り合う人も増えて。この人とこの人、気が合うかもみたいな感じで“つながっちゃって”って」と自身の言動を反省。「自分でも凄く自制はしてる」というも「もしかしたら私に“つながっちゃって”って言ってくれたかたがたも、そういう気持ちでやってくれてたんだなって思うと凄く申し訳ないなと思って」と猛省しつつ「私も言っちゃうわ」と苦笑いしていた。