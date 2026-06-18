女優の戸田恵子（68）が18日、東京・銀座の博品館劇場で舞台「虹のかけら〜もうひとりのジュディ」の公開稽古を行った。

ハリウッドのミュージカル大作に出演した米女優・ジュディ・ガーランドの数奇な人生を描いた物語。2018年に戸田の還暦記念公演として上演され、翌19年、24年にも再演するなど、戸田のライフワークとして上演されてきた。24年6月にはニューヨーク公演も行われ、今回が2年ぶり4度目の上演。戸田は「より円熟味を増したとも若返ったねとも言っていただきたい。お子さんから年配の方まで、ジュディ・ガーランドを知らなくても楽んでいただける作品」とアピールした。

構成と演出を務めるのは脚本家の三谷幸喜氏（64）。大学時代から戸田の大ファンで「初めて僕が戸田さんのお芝居を拝見したのが、この博品館劇場。『踊れ艦隊のレディたち』。僕にとっても思い入れの強い劇場で、感無量でございます」と目を細めた。三谷氏の作品に何度も出演してきた戸田も「三谷さんの演出を受けると、自分の新しい引き出しが必ず開く。そういう瞬間が三谷さんの演出の楽しみなんです」と信頼を寄せた。

初演から8年が経った今でも再演し続けていることに喜びを感じながらも、健康に気を遣っているという戸田。今回も約2カ月間で青森や愛知、大阪、福岡など全14都市を巡るが、1人舞台ということもあり「冗談じゃなく心配なんです。調子が悪かったらすぐ降板に…」と不安を口にした。すると、すかさず「代わりに演じられるのは得意なので」と三谷氏にパス。三谷氏といえば、作・演出を務めた舞台「ショウ・マスト・ゴー・オン」（22年）で4人の代役を務めたことで大きな話題になったが「やれと言われればやりますけど、歌がね…」と苦笑い。その後も戸田から“代役”の話題を振られると「そろそろお疲れじゃないですか？少し寝た方が…」と冗談を飛ばしていた。東京公演は同所で19日〜7月5日まで。