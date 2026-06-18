『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したグローバルボーイズグループ KO1KEYZ（コイキーズ）が、10月7日に日韓同時デビューする。

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KO1KEYZは、日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ。国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーの純粋な“恋”によって選ばれた12人の少年で構成されている。グループ名には、これから彼らが新世界への扉を開き、「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落としていくという意味が込められている。

本日6月18日12時より、各ECサイトおよびCDショップにて日本デビューシングルの予約受付が一斉に開始。あわせて、KO1KEYZとして初となるアーティスト写真も公開された。

同シングルには、タイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録される。さらに、オーディション番組内でのコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」「Neko(ねこ)」、そして番組テーマソング「新世界 (SHINSEKAI)」が、新たにKO1KEYZバージョンとして収録。日本盤は初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤に加え、FC限定で購入できる各メンバーのソロジャケット仕様などを含めた全15形態で展開される。

なお、同シングルのタイトルや収録内容の詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）