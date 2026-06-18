ウエニ貿易は、スイスの腕時計ブランド「Tendence（テンデンス）」より、1971年放送開始の『仮面ライダー』55周年を記念したコラボレーション腕時計を、7月17日に発売することを発表した。予約は6月18日より開始する。

【画像あり】タイフーン中央の風車ダイナモをイメージしたデザイン（商品外観など）

本モデルは、仮面ライダー1号の変身ベルト“タイフーン”を腕時計で再現したコラボレーションウォッチ。ベースモデルには、回転する文字盤が特徴の「KingDome（キングドーム）」を採用しており、タイフーン中央の風車ダイナモをイメージした文字盤が、腕の動きに合わせて回転する仕様となっている。

「KingDome」は、クオーツ式腕時計でありながら、自動巻腕時計に使用する部品「回転錘（ローター）」をデザインに取り入れた腕時計シリーズ。2016年に誕生し、ドイツ国会議事堂の屋根からインスパイアされたドーム型の風防と、回る文字盤、ドームに沿って立ち上がる立体的なインデックスを特徴とする。

回転文字盤の下には、Tendenceと立花レーシングのロゴが配置されており、文字盤の動きによってロゴが覗く仕様となっている。立体的なインデックスとドーム風防によってクラシカルで重厚感のある印象を演出しつつ、仮面ライダー1号の世界観を表現したデザインに仕上げられている。

ケースサイズは50mmのビッグシルエットを採用し、ホールド感の高いシリコンストラップとナイロン製の軽量ケースにより装着感に配慮した。裏蓋には仮面ライダー1号の55周年特別デザインの記念ロゴと、世界限定255本それぞれのシリアルナンバーが刻印される。

あわせて、仮面ライダー1号のビジュアルと55周年ロゴをあしらった特別デザインのスリーブも付属する。

Tendenceは、2007年にスイス・ルガーノで誕生したウォッチブランド。「Larger Than Life（人生を豊かに）」をコンセプトに掲げ、これまで『仮面ライダークウガ』25周年記念モデル（限定200本）、『仮面ライダーアギト』25周年モデル、『仮面ライダーカブト』20周年モデルを展開してきた。今回の『仮面ライダー』55周年記念モデルは、そのアニバーサリープロジェクトの流れを継ぐ一本となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）