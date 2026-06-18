「もう昔と同じではない」DRコンゴ代表MFが41歳ロナウドの“衰え”に言及「彼は年齢を重ねていて…」【Ｗ杯】

「もう昔と同じではない」DRコンゴ代表MFが41歳ロナウドの“衰え”に言及「彼は年齢を重ねていて…」【Ｗ杯】