浅原凜、ピーチ・ジョン新作で“うる肌”見せつけ 8つのスタイル披露
7人組アイドルグループ・Peel the Appleでリーダーを務める浅原凜が、ピーチ・ジョンの夏の新作ランジェリーを紹介するコンテンツ「LOVE IDOLS」に登場した。
【写真】ランジェリー姿で美ボディを披露するPeel the Apple 浅原凜
■ブラセット ブロッサムリボンレース
価格：2190円（本多価格 1991円）
サイズ：B〜Eカップ / UB65, 70, 75
カラー：アイボリー、ネイビー、ホワイトブルー（全3色）
おそろいのショーツとセットでプチプライス。デイリーに使いやすい、ほど良い寄せ上げ力で自然な高さと丸みのバストをメイクする。落ち着いたトーンのフラワー柄の刺しゅうとレースで上品な印象。
■盛れるノンワイヤーブラセット バックストリング
価格：3490円（本体価格 3173円）
サイズ：S, M, L
カラー：ブラック、ホワイト（全2色）
背中が大きくあいた服の着こなしに使える、インパクト大のストリング使いがポイントの背中見せ対応のブラ。ストラップはバッククロスとレギュラー、どちらも楽しめる2WAYとなっている。らくちんな着け心地のノンワイヤーながら、下厚パッド入りでボリュームアップし、丸くきれいなシルエットに整える。おそろいショーツとのセット。
■PJ BASIC by PEACH JOHN
トライアングルロゴノンワイヤーブラ
価格：2190円（本体価格 1991円）
サイズ：S, M, L, LL
カラー：ブルーグレー、ブラック、グレー（全3色）
2024年にローンチしたPEACH JOHNの新ライン、PJ BASIC by PEACH JOHN。幅広い世代の日常に溶け込み、リーズナブルな価格で展開中。ロゴ入りゴムテープがポイントの、アクティブなノンワイヤーブラは、海外で人気のスタイリッシュなトライアングルデザイン。ごく軽い着け心地ながら、下厚カップでほど良くボリュームをプラスする。
■盛れるブラセット 背中見せシームレス
価格：3490円（本体価格 3173円）
サイズ：S, M, L
カラー：ベージュ、ブラック（全2色）
ストラップはレギュラーとバッククロスどちらも楽しめる2WAY。バックベルトは細いストリングで深い背中あきの服にも対応。見えても下着っぽくない、洗練されたシンプルなデザインに。全体がほぼシームレス仕様で、ピタッとした服にもラインがひびきにくいのも使えるポイント。下厚パッド入りでボリュームアップし、丸くきれいなシルエットのバストに整えます。おそろいショーツとのセットとなっている。
■もりこれ脇高レーシィブラ
価格：2178円（本体価格 1980円）
サイズ：A〜Eカップ / UB65, 70, 75（AカップはUB65なし）
カラー：アイスイエロー、ブラック、ピンク、ミント、アッシュピンク（全5色）
脇高設計のカップで、ブラを着けたときに気になるサイドにはみ出しがちなお肉をすっきり整えながら、バストをボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする。センターでレースをカシュクール風に重ねた高級感のあるデザイン。
■Peasy005ヘムレースノンワイヤーブラ
価格：2400円（本体価格 2182円）
サイズ：S, M, L
カラー：ドット、ブラック、フラワーホワイト（全3色）
シームレス＆くい込みにくい脇高設計で、服にラインがひびきにくく、ノンワイヤーで締め付け感なしの付け心地で、大人気のイージーなブラトップシリーズ「Peasy」。トレンドのドット柄に裾にレースをあしらい、バッククロスの華奢なストラップを組み合わせたデザインは、見せるコーデも楽しめる。
■りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット
価格：2,190円（本体価格 1,991円）
サイズ：BC-DEカップ / UB65, 70, 75
カラー：ブルーグレー、ネイビー、アンティークブルー、モーヴピンク（全4色）
ノンワイヤーならではのラクな着け心地で、自然な丸み＆高さのバストをメイク。レースたっぷり、デコルテの透け感も楽しめる儚げなデザイン。おそろいのショーツとセットでプチプライス。
■ストレッチサテンレースキャミソール
価格：3300円（本体価格 3000円）
サイズ：S/M, M/L
ストレッチサテンレースタップパンツ
価格：3300円（本体価格 3000円）
イズ：S/M, M/L
上品な微光沢のストレッチサテンと波形ストレッチレースを組み合わせた、王道デザインのランジェリー。洋服のインナーとしてはもちろん、トレンドのランジェリーコーデとして、洋服と合わせて見せる着こなしもおすすめ。
【写真】ランジェリー姿で美ボディを披露するPeel the Apple 浅原凜
■ブラセット ブロッサムリボンレース
価格：2190円（本多価格 1991円）
サイズ：B〜Eカップ / UB65, 70, 75
カラー：アイボリー、ネイビー、ホワイトブルー（全3色）
おそろいのショーツとセットでプチプライス。デイリーに使いやすい、ほど良い寄せ上げ力で自然な高さと丸みのバストをメイクする。落ち着いたトーンのフラワー柄の刺しゅうとレースで上品な印象。
価格：3490円（本体価格 3173円）
サイズ：S, M, L
カラー：ブラック、ホワイト（全2色）
背中が大きくあいた服の着こなしに使える、インパクト大のストリング使いがポイントの背中見せ対応のブラ。ストラップはバッククロスとレギュラー、どちらも楽しめる2WAYとなっている。らくちんな着け心地のノンワイヤーながら、下厚パッド入りでボリュームアップし、丸くきれいなシルエットに整える。おそろいショーツとのセット。
■PJ BASIC by PEACH JOHN
トライアングルロゴノンワイヤーブラ
価格：2190円（本体価格 1991円）
サイズ：S, M, L, LL
カラー：ブルーグレー、ブラック、グレー（全3色）
2024年にローンチしたPEACH JOHNの新ライン、PJ BASIC by PEACH JOHN。幅広い世代の日常に溶け込み、リーズナブルな価格で展開中。ロゴ入りゴムテープがポイントの、アクティブなノンワイヤーブラは、海外で人気のスタイリッシュなトライアングルデザイン。ごく軽い着け心地ながら、下厚カップでほど良くボリュームをプラスする。
■盛れるブラセット 背中見せシームレス
価格：3490円（本体価格 3173円）
サイズ：S, M, L
カラー：ベージュ、ブラック（全2色）
ストラップはレギュラーとバッククロスどちらも楽しめる2WAY。バックベルトは細いストリングで深い背中あきの服にも対応。見えても下着っぽくない、洗練されたシンプルなデザインに。全体がほぼシームレス仕様で、ピタッとした服にもラインがひびきにくいのも使えるポイント。下厚パッド入りでボリュームアップし、丸くきれいなシルエットのバストに整えます。おそろいショーツとのセットとなっている。
■もりこれ脇高レーシィブラ
価格：2178円（本体価格 1980円）
サイズ：A〜Eカップ / UB65, 70, 75（AカップはUB65なし）
カラー：アイスイエロー、ブラック、ピンク、ミント、アッシュピンク（全5色）
脇高設計のカップで、ブラを着けたときに気になるサイドにはみ出しがちなお肉をすっきり整えながら、バストをボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする。センターでレースをカシュクール風に重ねた高級感のあるデザイン。
■Peasy005ヘムレースノンワイヤーブラ
価格：2400円（本体価格 2182円）
サイズ：S, M, L
カラー：ドット、ブラック、フラワーホワイト（全3色）
シームレス＆くい込みにくい脇高設計で、服にラインがひびきにくく、ノンワイヤーで締め付け感なしの付け心地で、大人気のイージーなブラトップシリーズ「Peasy」。トレンドのドット柄に裾にレースをあしらい、バッククロスの華奢なストラップを組み合わせたデザインは、見せるコーデも楽しめる。
■りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット
価格：2,190円（本体価格 1,991円）
サイズ：BC-DEカップ / UB65, 70, 75
カラー：ブルーグレー、ネイビー、アンティークブルー、モーヴピンク（全4色）
ノンワイヤーならではのラクな着け心地で、自然な丸み＆高さのバストをメイク。レースたっぷり、デコルテの透け感も楽しめる儚げなデザイン。おそろいのショーツとセットでプチプライス。
■ストレッチサテンレースキャミソール
価格：3300円（本体価格 3000円）
サイズ：S/M, M/L
ストレッチサテンレースタップパンツ
価格：3300円（本体価格 3000円）
イズ：S/M, M/L
上品な微光沢のストレッチサテンと波形ストレッチレースを組み合わせた、王道デザインのランジェリー。洋服のインナーとしてはもちろん、トレンドのランジェリーコーデとして、洋服と合わせて見せる着こなしもおすすめ。