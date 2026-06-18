LE SSERAFIM・チェウォン、来週から復帰 首の痛みで治療専念していた【全文】
ガールグループ・LE SSERAFIMのKIM CHAEWON（チェウォン）が、首の治療から回復し、来週から復帰することが18日、伝えられた。
【写真】かわいすぎる…！チェウォンの愛犬シロ
所属事務所「SOURCE MUSIC」は5月19日に「Weverse」を通じ「KIM CHAEWONは、最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告。「当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と発表していた。
KIM CHAEWON（チェウォン）は、2000年8月1日生まれ、韓国出身。2018年10月、韓国のオーディション番組『PRODUCE 48』に合格し、IZ*ONEのメンバーとなる。21年4月をもって2年半の活動を終了。22年４月、韓国ガールズグループ・LE SSERAFIMのメンバーになったことが発表され、同年5月に「FEARLESS」でデビューした。
■報告全文
こんにちは。
SOURCE MUSICからのお知らせです。
LE SSERAFIM KIM CHAEWONの回復をお待ちいただき、変わらぬ応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます。
KIM CHAEWONは治療と休息を通じて回復に専念してまいりました。健康状態の改善に伴い、来週より予定されているスケジュールに参加する予定です。
お待ちいただいたファンの皆様に改めて感謝申し上げるとともに、今後とも温かいご声援をお願いいたします。
ありがとうございます。
【写真】かわいすぎる…！チェウォンの愛犬シロ
所属事務所「SOURCE MUSIC」は5月19日に「Weverse」を通じ「KIM CHAEWONは、最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告。「当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と発表していた。
■報告全文
こんにちは。
SOURCE MUSICからのお知らせです。
LE SSERAFIM KIM CHAEWONの回復をお待ちいただき、変わらぬ応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます。
KIM CHAEWONは治療と休息を通じて回復に専念してまいりました。健康状態の改善に伴い、来週より予定されているスケジュールに参加する予定です。
お待ちいただいたファンの皆様に改めて感謝申し上げるとともに、今後とも温かいご声援をお願いいたします。
ありがとうございます。