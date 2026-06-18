『たべっ子どうぶつLAND』がパワーアップして今年も開催 星×光×デジタル演出でフォトジェニック体験
ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベントとして、累計32万人を動員した『たべっ子どうぶつLAND』が、新たな進化を遂げ、今夏の開催が決定した。
【写真】隠れている星を探そう！「たべっ子どうぶつ 星のかくれんぼ」などエリア紹介
2023年の初開催以来、記念すべき5度目の開催となる今回は、『たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. 〜星降るキラリウム〜』と銘打ち、7月10日から9月27日まで期間限定で、横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）にオープンする。
未来を連想させるキラキラと輝く空間が広がる今回の『たべっ子どうぶつLAND』。会場内には多数の“進化系”フォトスポットを用意し、メインコンテンツ「星降るキラリウム」では、直径約10メートル、外周約30メートルの巨大円形LEDモニターとミラーによって、星が降りそそぐような幻想的な空間を演出する。LEDモニターの下にはボールプールが登場し、中に入って写真撮影が可能。フォトジェニックな体験を楽しめる。
また、「MIRAI LAB.」のストーリーを楽しむことができる、会場内限定の専用WEBアプリも登場。ストーリーのミッションを達成することで、「たべっ子どうぶつ」のどうぶつさんのデザインが施された全9種類の「MIRAIきっぷ」をランダムで1枚もらえる。
そのほか、『たべっ子どうぶつLAND』開催のたびに注目を集める、イベント限定のオリジナルフードやドリンクメニュー、グッズの販売、また、どうぶつさんに直接会える「MIRAI LAB. ステージ」も実施する。
■『たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. 〜星降るキラリウム〜』ストーリー
ここは、星のかけらが眠る「MIRAI LAB.」。
各エリアを巡って、星のかけらを集めよう！
5つ集まると、ひとつの星が完成。
その星こそが、未来に向かって夜空を走る『たべっ子どうぶつトレイン』の大切なエネルギー。
完成した星を「キラリウム」に送って『たべっ子どうぶつトレイン』に届けたら―
あなたの星が、未来をつくる。さあ、「MIRAIきっぷ」を受け取ろう！
【写真】隠れている星を探そう！「たべっ子どうぶつ 星のかくれんぼ」などエリア紹介
2023年の初開催以来、記念すべき5度目の開催となる今回は、『たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. 〜星降るキラリウム〜』と銘打ち、7月10日から9月27日まで期間限定で、横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）にオープンする。
また、「MIRAI LAB.」のストーリーを楽しむことができる、会場内限定の専用WEBアプリも登場。ストーリーのミッションを達成することで、「たべっ子どうぶつ」のどうぶつさんのデザインが施された全9種類の「MIRAIきっぷ」をランダムで1枚もらえる。
そのほか、『たべっ子どうぶつLAND』開催のたびに注目を集める、イベント限定のオリジナルフードやドリンクメニュー、グッズの販売、また、どうぶつさんに直接会える「MIRAI LAB. ステージ」も実施する。
■『たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. 〜星降るキラリウム〜』ストーリー
ここは、星のかけらが眠る「MIRAI LAB.」。
各エリアを巡って、星のかけらを集めよう！
5つ集まると、ひとつの星が完成。
その星こそが、未来に向かって夜空を走る『たべっ子どうぶつトレイン』の大切なエネルギー。
完成した星を「キラリウム」に送って『たべっ子どうぶつトレイン』に届けたら―
あなたの星が、未来をつくる。さあ、「MIRAIきっぷ」を受け取ろう！