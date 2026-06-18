日向坂46大野愛実、異例スピードで『CanCam』表紙に抜てき 10代ラストイヤーの意気込みも
3月に『CanCam』専属モデルへ就任したばかりの日向坂46・大野愛実が、8月号通常版（23日発売）にて異例の早さで初表紙を飾ることが決定した。
【写真】圧倒的オーラ！透明感あふれるみずみずしい大野愛実
記念すべき初表紙を彩るのは、夏の光をまとったような素肌感にあふれるナチュラルな表情。あどけなさと透明感をあわせ持つ、19歳ならではのみずみずしい愛らしさを見せ「いつもより眉毛の色が薄かったり、下まつ毛にもマスカラを塗ったり、グロスを塗ったりと細かい差なんですが、こんなに印象が変わるんだと感動しました」と大野。
カバーガール特集では、「大野愛実の色×色、自由研究〜！」をテーマに、Blue、Khaki、Pink、Red、Whiteの5色で夏のおしゃれに挑戦。初表紙への想いやフレッシュな素顔をたっぷり明かしたスペシャルインタビューも収録するなど、“まなみん”こと大野の現在地がぎゅっと詰まった充実の内容となっている。
色んな“イロ”をまといながら、大人へと進化していく大野の姿を楽しめる今回のカバーガール特集。“Red”のパートでは、「サイリウムカラーの“赤”を着るとアドレナリンが出る（笑）」と、16thシングル「クリフハンガー」でセンターを務めたアイドル魂がチラリ。赤ボーダー×メガネのスタイリングに、「おしゃれなウォーリーが爆誕です（笑）」とまなみん節も絶好調。どの“イロ”にも大野の素直な想いがつづられている。
さらに、理想の女性像や、アイドル、モデルとして芽生え始めた意識など、インタビューではまだまだ多彩なトピックにフォーカス。ガールズアワードの舞台裏で先輩モデル・山下美月に初めて会い、その美しさに衝撃を受けたというエピソードや、「おいしいものを食べたいし、脂っぽいお肉もたくさん食べたい（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑う10代ラストイヤーの意気込みなど、この1年間を振り返る秘蔵のカットの数々とともに届ける。
また限定特典版では、「HMV&BOOKS online限定特典カード」をA・B・Cの3種類から好きな1枚を手に入れられる。HMV＆BOOKS onlineにて先着・数量限定で販売される。
8月号の巻頭大特集は、「美容はもはや、生き方です！ きれいめお姉さんのバズコスメ大賞〜！」。山下美月が美容との“イイ関係”をつづる美容エッセイに始まり、2026年上半期に本当に使われたコスメを発表する「Beauty & Life BuzzAward」、さらに、現役アイドルの「くずれないコスメ」や、村重杏奈や上西星来さんら“特化型マニア”が推すニッチビューティ、美容誌『美的』のお姉さん版『美的GRAND』とコラボした「親子シェアコスメ」、次にバズる「NEXT Beauty Buzz」などを展開する。
【写真】圧倒的オーラ！透明感あふれるみずみずしい大野愛実
記念すべき初表紙を彩るのは、夏の光をまとったような素肌感にあふれるナチュラルな表情。あどけなさと透明感をあわせ持つ、19歳ならではのみずみずしい愛らしさを見せ「いつもより眉毛の色が薄かったり、下まつ毛にもマスカラを塗ったり、グロスを塗ったりと細かい差なんですが、こんなに印象が変わるんだと感動しました」と大野。
色んな“イロ”をまといながら、大人へと進化していく大野の姿を楽しめる今回のカバーガール特集。“Red”のパートでは、「サイリウムカラーの“赤”を着るとアドレナリンが出る（笑）」と、16thシングル「クリフハンガー」でセンターを務めたアイドル魂がチラリ。赤ボーダー×メガネのスタイリングに、「おしゃれなウォーリーが爆誕です（笑）」とまなみん節も絶好調。どの“イロ”にも大野の素直な想いがつづられている。
さらに、理想の女性像や、アイドル、モデルとして芽生え始めた意識など、インタビューではまだまだ多彩なトピックにフォーカス。ガールズアワードの舞台裏で先輩モデル・山下美月に初めて会い、その美しさに衝撃を受けたというエピソードや、「おいしいものを食べたいし、脂っぽいお肉もたくさん食べたい（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑う10代ラストイヤーの意気込みなど、この1年間を振り返る秘蔵のカットの数々とともに届ける。
また限定特典版では、「HMV&BOOKS online限定特典カード」をA・B・Cの3種類から好きな1枚を手に入れられる。HMV＆BOOKS onlineにて先着・数量限定で販売される。
8月号の巻頭大特集は、「美容はもはや、生き方です！ きれいめお姉さんのバズコスメ大賞〜！」。山下美月が美容との“イイ関係”をつづる美容エッセイに始まり、2026年上半期に本当に使われたコスメを発表する「Beauty & Life BuzzAward」、さらに、現役アイドルの「くずれないコスメ」や、村重杏奈や上西星来さんら“特化型マニア”が推すニッチビューティ、美容誌『美的』のお姉さん版『美的GRAND』とコラボした「親子シェアコスメ」、次にバズる「NEXT Beauty Buzz」などを展開する。