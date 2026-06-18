◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が6回4失点の投球で今季7勝目。試合後、バッテリーを組んだキャッチャーのダルトン・ラッシング選手が大谷選手のピッチングについて語りました。

この日、シーズン12度目の先発マウンドに上がった大谷選手。初回を三者凡退に抑える上々の立ち上がりを見せると、4回までレイズ打線を無失点に抑える快投を披露します。しかし2点リードで迎えた5回、先頭に四球を許すと、続くバッターに2ベースを打たれノーアウト2、3塁のピンチを背負います。犠牲フライとタイムリーヒットで同点に追いつかれると、さらに連打を浴び、この回一挙4点を奪われました。

それでも6回には持ち直し、三者凡退に抑えた大谷選手。6回91球、7安打、5奪三振、4失点という成績でマウンドを降りました。

ラッシング選手は、大谷選手のピッチングについて「全く問題なかったと思う。すごく良い投球をしていた」と絶賛。「ただ5回に先頭打者に四球を与えたことで少し苦しくなりました。そこから流れが難しくなる。ただ、それ以上に深く分析する必要はないと思う。彼は本当に良い球を投げていたし、5回に少し苦戦しただけ。相手打線も得点力の高い良いチームだし、10月(ポストシーズン)にも対戦するようなレベルの打線だ」と、相手の強力打線を分析した上で大谷選手の投球内容を評価しました。

さらに「心配する要素は全くない。むしろ今回の経験を通じて、これからもっと良い関係を築いていけると思う。打たれる日もあるし、抑える日もある。だから心配ではなく、僕たちにとって学びの機会だったと思う」と語り、大谷選手への信頼と今後の登板へ向けた手応えを口にしました。