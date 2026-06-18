ロンドンの劇場で開催されたコンサートに参加したジェレミー・クラークソン氏＝5月19日/John Phillips/Getty Images

（CNN）英人気自動車番組「トップ・ギア」の元司会者、ジェレミー・クラークソン氏（66）がこのほど、「進行の早い」がんと診断されたことを明らかにした。

イングランドで農場経営に取り組むクラークソン氏の姿を追ったシリーズ番組「クラークソンズ ファーム」のエピソードで診断を公表した。

この番組はアマゾンプライムビデオで配信されている。クラークソン氏は共同司会者を務めるカレブ・クーパー氏に「がんにかかった」と打ち明け、「進行の早いがんだが、まだ本当に初期段階だ」と説明した。

「トップ・ギア」や「グランド・ツアー」といった自動車番組の司会で最も知られるクラークソン氏は16日、自身のインスタグラムに動画を投稿した際、「クラークソンズ ファーム」の今後のエピソードで「重い知らせ」があると明かしていた。

「普段は牧歌的で愛らしい、陽気な番組にしようと心がけているが、きょうの夜中に配信される最後の二つのエピソードには、そうした要素は一切ない」。クラークソン氏はそう語り、「見るのがつらい内容になる。本当にやりきれない」と言い添えた。

クラークソン氏は2024年10月、健康状態の「急激な悪化」で心臓の大手術を受けたことを公表した。

アマゾンプライムビデオはこれまでのところ、「クラークソンズ ファーム」の第6シリーズの制作が行われるのか正式に発表していない。