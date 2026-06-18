オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、オランダ国王夫妻主催の晩さん会後の歓談の場で、第二次世界大戦の戦争被害者や遺族らの団体のオランダ人2人と懇談されました。

天皇皇后両陛下は現地時間の17日夜、オランダ国王夫妻主催の晩さん会に臨まれました。

晩さん会には、第二次世界大戦の歴史や記憶の継承などを行う戦争被害者や遺族らの団体からオランダ人男性2人も招かれ、陛下のおことばを会場で聞いていました。

第二次世界大戦では、旧日本軍がオランダの植民地だった今のインドネシアに侵攻して占領しました。オランダ政府によると、オランダの軍人およそ4万人が捕虜となったほか、民間人およそ9万人が抑留されました。このうち軍人およそ1万人と民間人およそ1万4000人が死亡したとされています。

陛下は、晩さん会のおことばで先の大戦について触れ、「このような長きにわたる両国の友好と交流の歴史を振り返るとき、過去に苦難の時期があったことも同じく、決して忘れてはなりません。先の大戦の中で、多数の民間人を含む多くの尊い命が失われ、多くの人が傷ついたことは誠に悲しむべきことであります。私たちは絶えず謙虚に過去の歴史から学び、悲しみを繰り返さないよう、悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていかなければなりません」と述べられました。

天皇皇后両陛下は、晩さん会の後の歓談の場で、ウィレム・アレキサンダー国王から紹介される形で、オランダの植民地だったインドネシアにおける戦争被害者の権利・補償を守る団体「インディッシュ・プラットフォーム」の会長・シルフレール・デルハイエさんと、インドネシアにおける戦争犠牲者を追悼する「8月15日国家記念財団」の会長・パウル・ドープさんと懇談されたということです。

2人は戦争経験者の“子ども世代”で、両陛下が戦没者記念碑に真摯な姿勢で供花したことや、陛下が晩さん会のスピーチで戦争について言及されたことに感謝を示したということです。

オランダの戦争被害者らとの間では相当和解が進んでいるものの、全て終わったわけではないため、2人はさらに和解を進める上で今回の両陛下の供花やおことばが非常にありがたかったと伝えたということです。