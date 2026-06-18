《オランダ王室のトイプードルが凛々しいw》

そんな声も上がったのは、6月15日にオランダ王室が公開した1枚の写真。天皇皇后両陛下とオランダ国王夫妻の隣で、ちょこんと映り込んでいたのは可愛らしいトイプードルだった。

「オランダ王室の愛犬・マンボです。オランダでは“もっとも人気のあるトイプードル”とも呼ばれているそうです。

オランダ王室による写真撮影会には、たびたび参加しており、愛らしい様子に、満面の笑顔を見せているのです」（欧州王室に詳しいジャーナリスト）

ときには浜辺で駆け回ったり、王女たちに抱かれたり……、オランダ国王一家にとってかけがえのない存在になっているという。

「オランダ王室は、かつては黒いラブラドールを3頭飼っており、‘21年にマンボが家族となりました。虹の橋を渡ったり、新たに加わったりで、いまではマンボを含めて3頭が国王一家を癒しているそうです。

ウィレム＝アレクサンダー国王の長女・アマリア王女が可愛がっている印象も強いのですが、アマリア王女自身は『マンボは母（マキシマ王妃）のためにいるの』とインタビューで語っているそうです。自分や妹たちが家を出た後も、母が寂しくないようにという、アマリア王女の思いやりが垣間見える発言だと思いました」（前出・ジャーナリスト）

王室一家との写真だけではなく、マンボだけの写真も配信されているほど、その元気な姿にオランダ国民たちは癒されているという。

「マンボの存在が、オランダ王室への支持に貢献しているのは間違いないでしょう」（前出・ジャーナリスト）

天皇陛下と雅子さまも愛犬家として知られているが、マンボのおかげで、国王夫妻との会話もさらに盛り上がったに違いない。