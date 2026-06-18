米ロサンゼルス在住の女優・中村由真が16日、自身のインスタグラムで娘と食事に出かけたことを明かした。



【写真】うっすらこんがり肌のロス暮らし オシャレな娘2人とディナー

中村は「娘たち夏休み始まりました。 今日は久しぶりに女3人でのディナー。」と“女子会”開催を報告した。オシャレな屋根付きのテラスで片ひじをついて、ほほ笑むショットを投稿。テーブルの上にはドリンクが3つ置かれている。



昨年8月には長女が19歳に、同10月には次女が16歳になったことを報告していた。多感な時期ということもあり、この日の投稿では「女同士、ぶつかる事も多々ありますが。」と普段の様子をうかがわせるフレーズを挟みながら、「今日はくだらない話で大爆笑したりして、笑顔の絶えない時間となりました。 仲良く楽しく、夏休みを過ごしたいです！」とつづった。



投稿に「スケバン刑事Ⅲ」で共演した女優・大西結花からは「髪切った?! かわいい」の反応が。12日には「何年かぶりに伸ばしてみてる髪の毛。 でもそろそろショートに戻そうか考え中。」と記し、ヘアカット中の写真をアップしていた。



ファンからは「楽しそう」「めっちゃ素敵です」「娘さんといい関係だからいつまでも若いですね」「笑ったり、喧嘩したり、そんな日々を送れる幸せを噛み締めましょう」「成長してからは友達のような素敵な関係になれるから、また楽しみが増えますよー」といったコメントも寄せられていた。



中村は1970年生まれ。歌手・浅香唯、大西結花と出演した86年のフジテレビ系ドラマ「スケバン刑事Ⅲ―少女忍法帖伝奇―」で“風間三姉妹”として人気を集めた。2006年に16歳上の米国人弁護士とロサンゼルスで再婚。06年、09年に女の子を出産している。



（よろず～ニュース編集部）