Jリーグがリリースで発表

Jリーグは6月18日、2026特別シーズンにおけるU-21選手の出場奨励助成金について、支給対象となる6クラブを発表した。

対象となるクラブには、それぞれ150万円の奨励金が支払われる。

この助成金は、明治安田J2・J3百年構想リーグ（地域リーグラウンドとプレーオフラウンドが対象）において、満年齢21歳以下の日本人選手の出場時間が合計1,800分以上（90分×20試合）に達したクラブに対し支給される。また、ゴールキーパーの出場時間は2倍として換算されるなどのルールが設けられている。

今回対象となったのは、J2から藤枝MYFC、FC今治、いわきFC、アルビレックス新潟の4クラブと、J3からギラヴァンツ北九州、福島ユナイテッドFCの2クラブである。出場時間が最も長かったのはJ2の藤枝で3,878分を記録し、次いで今治が3,236分となった。J3では北九州の2,187分が最長となっている。

なお、2026/27シーズンから新たにホームグロウン表彰制度が設定されることに伴い、U-21選手の出場奨励助成金制度は、今季の2026特別シーズンをもって廃止されることも併せて発表された。（FOOTBALL ZONE編集部）