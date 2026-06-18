「北山さんが一番怖いものは…」加藤千尋の暴露で北山宏光が苦笑い
映画『氷血』の完成披露上映会が、6月17日に新宿バルト9にて実施され、主演の北山宏光、共演の加藤千尋、そして内藤瑛亮監督が登壇した。
【写真】映画『氷血』主演を務めた北山宏光のソロショット
本作は、雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく《侵蝕感》ホラー。
家族を思いやる優しい夫という顔の一方で、狂気や冷酷さが顔を覗かせる主人公・稔を演じた北山は「撮影してから皆様に観ていただくまで、スタッフ・キャストみんなで一緒に作り上げました。最後まで宜しくお願いいたします」と作品完成に笑顔。稔の妻である悠希役の加藤は「ホラーファンとして本作に愛情たっぷりで、自信があります」と胸を張った。
内藤監督は記録的豪雪の中での撮影を振り返り「キャストの乗るロケバスが7回くらいスタックしてみんなで押して動かしたこともありました。あの時は完成するかよりも、家に帰れるか不安でしたが、なんとか家に帰ることができて完成までこぎつけ、こうしてお客様に届ける事ができて嬉しいです」と知られざる撮影時の苦労を明かした。
映画出演は約7年ぶりで、ホラー映画初主演となる北山は「僕は怖いのが好きじゃないというか、苦手で。それなのにこうしてお話を頂いた時に、逆に面白いなと思った。これまでホラーを観る側だったのが作る側に回るのは僕としても新しい挑戦になると思いました」と新境地開拓に意気込んでいた。
念願のホラー映画初出演の加藤は「私は内藤監督作が大好きだったのでガッツポーズを決めました。人間って嬉しい時にガッツポーズをするんだと思った。自分の人生の中でも大きなポイントになると思うくらい嬉しくて、母にも連絡しました」と笑わせた。
北山の印象について内藤監督は「ソロアーティストとして自身でディレクションされている事もあって、監督と近い目線で作品を作ってくれた」と感謝。加藤の印象については「本当にホラーガチ勢なので、1言えば10わかってくれる。人間ならざるものを演じる場面の息遣いや動きも絶妙だった」と絶賛。
北山と加藤は音楽番組での共演はあるが、俳優としては初顔合わせ。お互いの印象について北山が「人見知りなのかなと思ってました。芝居の現場で会う時はどんな感じなのかなと思ったけれど、可愛らしい方だと思った」と述べると、その加藤も「クールな方なのかなと思ったけれど、テレビで観るイメージ通りの温かい人でした。知識も豊富で優しくて役者さんとして尊敬できる部分が沢山ありました」などと返礼して、これに北山は「良かった〜」と喜んでいた。
そんな北山は加藤から「北山さんが一番怖いものは寒さ」と暴露されると、「そうなんです。寒いのだけは嫌い！雪国で撮影すると聞いた時に、寒いと言えどもいい作品が撮れればいいかと現場に行ったら、想像を超える寒さだった。本当に寒くて…寒いのはやっぱり嫌だと思った」と苦笑い。それでも尋常ならざる白銀世界を捉えた映像に触れて「とんでもなく素晴らしい映像が撮れて、出演させて頂けて改めて良かったと思った」と納得していた。
撮影中ロケ地は観測史上最大量の降雪を記録したそうで、内藤監督は「暖冬が続いていたので、雪が積もるのか心配していましたが、蓋を開けてみたら真逆の凄い大雪で。おかげで得難い画が撮れた」と大満足。加藤は「でも翌日になると、あったはずの道が雪で無くなる…」と明かして、北山も「だからみんなで雪かきしました」と豪雪ならではの苦労を紹介した。
加藤が乗るロケバスが雪で動かなくなってしまったこともあったそうで「本当に詰んだ…と思って。スタッフさんが迎えに来てくれて車を救出してくれました」と綱渡り状態の撮影を加藤が回想した。
またホラー映画の撮影ならではの恐怖体験を聞かれた北山は「現場に行く時に雪が積もり過ぎて本来あるべき道路がなくなって、曲がらなければいけない所を真っすぐ行ってしまって怖かった。雪で真っ白であるべきものが認識できなかった。冬の怖さと寒さを感じました」とあわや遭難の恐怖を告白。加藤も屋根からの落雪に危険を感じたそうで「雪の脅威みたいなものを人生で初めて味わいました」と実感を込めていた。
最後に内藤監督は「一人でも多くの方が嫌な気持ちになってくれたら嬉しいですし、人によっては爽快感や高揚を感じるような展開もあるので、観てくれた方々がどんなリアクションをしてくれるのか楽しみ」と公開後の反響に興味津々。加藤も「この作品はホラーではありますが、日本の誇らしい部分が散りばめられています。本当に怖いものが好きな人も恐怖を味わえますし、最後に私は『気持ち良い！』と思いました。この暑い夏に『氷血』の時間を味わってください！」とPR。北山は「この大きなスクリーンで冷気と恐怖を味わっていただけたら嬉しいです」と呼び掛けていた。
映画『氷血』は、7月3日より全国公開。
【写真】映画『氷血』主演を務めた北山宏光のソロショット
本作は、雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく《侵蝕感》ホラー。
家族を思いやる優しい夫という顔の一方で、狂気や冷酷さが顔を覗かせる主人公・稔を演じた北山は「撮影してから皆様に観ていただくまで、スタッフ・キャストみんなで一緒に作り上げました。最後まで宜しくお願いいたします」と作品完成に笑顔。稔の妻である悠希役の加藤は「ホラーファンとして本作に愛情たっぷりで、自信があります」と胸を張った。
映画出演は約7年ぶりで、ホラー映画初主演となる北山は「僕は怖いのが好きじゃないというか、苦手で。それなのにこうしてお話を頂いた時に、逆に面白いなと思った。これまでホラーを観る側だったのが作る側に回るのは僕としても新しい挑戦になると思いました」と新境地開拓に意気込んでいた。
念願のホラー映画初出演の加藤は「私は内藤監督作が大好きだったのでガッツポーズを決めました。人間って嬉しい時にガッツポーズをするんだと思った。自分の人生の中でも大きなポイントになると思うくらい嬉しくて、母にも連絡しました」と笑わせた。
北山の印象について内藤監督は「ソロアーティストとして自身でディレクションされている事もあって、監督と近い目線で作品を作ってくれた」と感謝。加藤の印象については「本当にホラーガチ勢なので、1言えば10わかってくれる。人間ならざるものを演じる場面の息遣いや動きも絶妙だった」と絶賛。
北山と加藤は音楽番組での共演はあるが、俳優としては初顔合わせ。お互いの印象について北山が「人見知りなのかなと思ってました。芝居の現場で会う時はどんな感じなのかなと思ったけれど、可愛らしい方だと思った」と述べると、その加藤も「クールな方なのかなと思ったけれど、テレビで観るイメージ通りの温かい人でした。知識も豊富で優しくて役者さんとして尊敬できる部分が沢山ありました」などと返礼して、これに北山は「良かった〜」と喜んでいた。
そんな北山は加藤から「北山さんが一番怖いものは寒さ」と暴露されると、「そうなんです。寒いのだけは嫌い！雪国で撮影すると聞いた時に、寒いと言えどもいい作品が撮れればいいかと現場に行ったら、想像を超える寒さだった。本当に寒くて…寒いのはやっぱり嫌だと思った」と苦笑い。それでも尋常ならざる白銀世界を捉えた映像に触れて「とんでもなく素晴らしい映像が撮れて、出演させて頂けて改めて良かったと思った」と納得していた。
撮影中ロケ地は観測史上最大量の降雪を記録したそうで、内藤監督は「暖冬が続いていたので、雪が積もるのか心配していましたが、蓋を開けてみたら真逆の凄い大雪で。おかげで得難い画が撮れた」と大満足。加藤は「でも翌日になると、あったはずの道が雪で無くなる…」と明かして、北山も「だからみんなで雪かきしました」と豪雪ならではの苦労を紹介した。
加藤が乗るロケバスが雪で動かなくなってしまったこともあったそうで「本当に詰んだ…と思って。スタッフさんが迎えに来てくれて車を救出してくれました」と綱渡り状態の撮影を加藤が回想した。
またホラー映画の撮影ならではの恐怖体験を聞かれた北山は「現場に行く時に雪が積もり過ぎて本来あるべき道路がなくなって、曲がらなければいけない所を真っすぐ行ってしまって怖かった。雪で真っ白であるべきものが認識できなかった。冬の怖さと寒さを感じました」とあわや遭難の恐怖を告白。加藤も屋根からの落雪に危険を感じたそうで「雪の脅威みたいなものを人生で初めて味わいました」と実感を込めていた。
最後に内藤監督は「一人でも多くの方が嫌な気持ちになってくれたら嬉しいですし、人によっては爽快感や高揚を感じるような展開もあるので、観てくれた方々がどんなリアクションをしてくれるのか楽しみ」と公開後の反響に興味津々。加藤も「この作品はホラーではありますが、日本の誇らしい部分が散りばめられています。本当に怖いものが好きな人も恐怖を味わえますし、最後に私は『気持ち良い！』と思いました。この暑い夏に『氷血』の時間を味わってください！」とPR。北山は「この大きなスクリーンで冷気と恐怖を味わっていただけたら嬉しいです」と呼び掛けていた。
映画『氷血』は、7月3日より全国公開。