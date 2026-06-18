脚本家の三谷幸喜氏と女優の戸田恵子が１８日、東京・銀座の博品館劇場で主演舞台「虹のかけら〜もうひとりのジュディ」（６月１９日〜７月５日）の取材会を行った。

映画「オズの魔法使い」のドロシー役で世界的に知られるジュディ・ガーランドの生涯を専属代役兼付き人の視点で描く。２０１８年に還暦を迎えた戸田のために三谷氏が書き下ろして初演。今回で４度目の上演となる。三谷氏は「初演の時はご迷惑をおかけしました。本（脚本）が開幕の６日前でした」と謝罪。戸田は「ひどい話ですよ。覚えることが多くて、ひっくり返りました」と振り返った。

三谷氏の大学時代から親交があり約４０年。「僕が大学生の時に、こんなに素敵な女優さんがいるんだと思って大好きになった。追っかけみたいに、関係者でもないのに勝手に打ち上げに忍び込んで花をプレゼントしたり、ストーカーに近かった」。多くの作品でタッグを組み、「戸田恵子という女優は、たまに一緒にやると、僕にとってはかけがえのない存在だと思う。僕のやりたいことを一番、理解してくれているのは、この人なんです。お芝居はもちろん、歌の表現力も素晴らしい」と絶賛した。