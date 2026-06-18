◆サッカー北中米Ｗ杯 １次リーグ

４チーム１２組に分かれて行われる１次リーグ（Ｌ）の全組初戦が終了した。アジア勢は今大会から出場枠が４・５から８・５に拡大し、最大となる９チームが出場。低い前評判に反して、全チームが得点をマークして２勝４分け３敗と健闘が光っている。

最初に登場したＡ組の韓国が、２―１でチェコに逆転勝ち。エースのＦＷ孫興民は不発に終わったが、後半にＭＦ黄仁範の同点弾などで試合をひっくり返した。４大会ぶりの初戦勝ち点３。チームを率いるのは０２年日韓大会で４強入りに貢献し、Ｊリーグでもプレーした洪明甫監督だ。

Ｆ組の日本は、過去準優勝３度のオランダに２度のリードを許しながらも、ＭＦ中村、鎌田のゴールで粘り強く引き分けに持ち込んだ。負傷により、ＭＦ三笘、南野が選外。初戦を前にして主将の遠藤が離脱するなど不安要素を抱えながらも粘り、森保監督は「勝ち点１以上の価値がある勝ち点１だった。選手たちをたたえたい」と振り返った。。

Ｇ組のイランは、戦闘状態が続いていた米国内でのニュージーランド戦。一時は不参加の可能性もあった中で初戦を迎えた。米国側の意向で活動拠点がメキシコに変更され、一部スタッフにビザが発給されないなど落ち着かない状況で２度追いつき、２―２での勝ち点１。ただ、試合後も急きょ、メキシコに帰るように求められたという。ガレノイ監督は「Ｗ杯史上、最も抑圧されたチームだ」と入国制限する米国政府に不満を表明。ＭＦタレミは「大きなストレス。こうした状況に疲れている」と吐露した。

登場６チームまでは無敗を継続。出場チームが前回２２年カタール大会の３２から４８へと一気に増えた中で、存在感を示している。

◆アジア勢９チームの初戦

▼Ａ組 韓国２〇１チェコ

▼Ｂ組 カタール１△１スイス

▼Ｄ組 オーストラリア２〇０トルコ

▼Ｆ組 日本２△２オランダ

▼Ｈ組 サウジアラビア１△１ウルグアイ

▼Ｇ組 イラン２△２ニュージーランド

▼Ｉ組 イラク１●４ノルウェー

▼Ｊ組 ヨルダン１●３オーストリア

▼Ｋ組 ウズベキスタン１●３コロンビア