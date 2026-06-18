◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ミスターのお導きだろうか。６日、千葉・佐倉市の長嶋茂雄記念岩名球場で行われた長嶋さんの母校・佐倉（旧佐倉一）と熊谷の試合を取材した。両校は１９５３年夏の南関東大会１回戦で対戦。敗れた長嶋さんは甲子園出場を逃したが、大宮球場のバックスクリーンに特大の本塁打を放って注目を集めた。

長嶋さんの一周忌を追悼した一戦は７３年ぶりの対戦で両校ＯＢも集結。開催式典で熊谷の増田邦弘ＯＢ会長が「長嶋さんがつないでくれたこのご縁をしっかりかみしめたい」とあいさつ。その言葉が胸に響いた。

８２年夏。僕たち市川口（現川口市立）は西武球場（現ベルーナＤ）で行われた埼玉大会決勝で熊谷と対戦した。熊谷の主将で遊撃手が増田さん。球場にはエースの江頭靖二さん、一塁手の真下圭二さんも駆けつけていた。みな当時の面影を残している。自己紹介すると３人とも驚いていた。

４４年前の記憶がよみがえる。我らがエースは元巨人の斎藤雅樹。前評判は断然有利だったが、江頭さんの巧みな投球にかわされ１得点。同点の８回２死満塁で斎藤が江頭さんに２点二塁打を打たれて万事休す。「まさか勝てるとは思わなかった」と江頭さん。長嶋さん同様、僕たちも熊谷に甲子園の道を阻まれた。

埼玉大会後、熊谷ナインは予約していた夏季講習をキャンセルして甲子園で１勝。僕たちは計画通りに新島旅行…といった当時の思い出話で盛り上がった。「斎藤君があれだけすごい選手になったから、僕らも『あの斎藤に勝ったのか』と底上げされた」と江頭さんは笑った。ミスターがつないでくれた縁。熊谷と再戦か。いいかもしれない。（野球担当・秋本 正己）

◆秋本 正己（あきもと・まさみ） 母校は夏大会で３度決勝に出ながら全て黒星。さて今年は。