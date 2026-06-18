元乃木坂46キャプテン梅澤美波、バナナマン冠ラジオに出演決定 日村勇紀は休養中
アイドルグループ・乃木坂46の元キャプテンで、5月22日の卒業コンサートをもって同グループを卒業した梅澤美波が、あす19日深夜放送のTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（毎週金曜 深1：00）に出演することが決定した。『JUNK』公式Xで発表された。
【写真】「すごいメンツ！」バナナマン設楽＆乃木坂46OGの集合写真
お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀は体調不良のため当面の間休養を発表しており、4月17日放送回から番組を欠席。これまでさまざまなゲストが代打を務めており、テレビ東京系『乃木坂工事中』でバナナマンがMCを務めている縁から5月29日放送回では元乃木坂46の与田祐希も登場していた。
日村については、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
【写真】「すごいメンツ！」バナナマン設楽＆乃木坂46OGの集合写真
お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀は体調不良のため当面の間休養を発表しており、4月17日放送回から番組を欠席。これまでさまざまなゲストが代打を務めており、テレビ東京系『乃木坂工事中』でバナナマンがMCを務めている縁から5月29日放送回では元乃木坂46の与田祐希も登場していた。