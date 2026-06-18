中学校の先生の英語力 英検準1級相当以上は東京・富山が多い 政令指定都市では横浜・札幌
文部科学省は18日、「公立中学校の教師の英語力」についても発表した。
「自治体間の差が見られる」としている。
尚、本記事は公表されたデータを元にランキング形式に並べ替えたもの。
CEFR（セファール：ヨーロッパ言語共通参照枠）のB2レベル（英検準1級〜1級相当）以上を取得している教師は以下の通り。
全国では58.5％で、前年度より12.3ポイント増加している。
【都道府県】
1. 東京都：83.4％
2. 富山県：78.1％
3. 沖縄県：75.4％
4. 福井県：75.1％
5. 石川県：70.3％
6. 京都府：68.2％
7. 徳島県：67.6％
8. 三重県：67.4％
9. 神奈川県：66.4％
10. 香川県：65.3％
11. 千葉県：62.9％
12. 静岡県：62.5％
13. 長野県：61.7％
14. 広島県：59.4％
14. 佐賀県：59.4％
16. 奈良県：59.2％
17. 福岡県：58.0％
18. 宮崎県：57.5％
19. 新潟県：57.2％
20. 大分県：56.9％
21. 山口県：56.1％
22. 山形県：55.8％
23. 愛媛県：55.7％
24. 鹿児島県：55.4％
25. 熊本県：54.8％
26. 愛知県：54.4％
27. 兵庫県：54.3％
28. 北海道：53.3％
29. 山梨県：53.2％
30. 群馬県：51.7％
31. 栃木県：51.5％
32. 埼玉県：51.4％
33. 大阪府：49.6％
33. 長崎県：49.6％
35. 鳥取県：49.4％
36. 福島県：48.7％
37. 島根県：48.5％
37. 岡山県：48.5％
39. 宮城県：48.1％
40. 滋賀県：47.5％
41. 秋田県：47.0％
42. 岐阜県：46.6％
43. 茨城県：44.6％
44. 高知県：41.8％
45. 和歌山県：41.0％
46. 青森県：37.6％
47. 岩手県：31.2％
【政令指定都市】
1. 横浜市：78.9％
2. 札幌市：72.6％
3. 相模原市：71.5％
4. 千葉市：71.2％
5. 名古屋市：67.8％
6. 京都市：66.8％
7. 浜松市：65.1％
8. 広島市：64.9％
9. さいたま市：64.8％
10. 仙台市：63.7％
10. 神戸市：63.7％
12. 川崎市：63.4％
13. 新潟市：60.3％
14. 北九州市：58.9％
15. 堺市：56.0％
16. 静岡市：53.8％
17. 熊本市：50.6％
18. 福岡市：49.1％
19. 岡山市：44.8％
20. 大阪市：35.9％
また、より高いC1レベル（英検1級相当）以上を取得している教師の割合は以下の通り。
全国では11.1％。
【都道府県】
1. 富山県：22.4％
2. 東京都：21.7％
3. 香川県：17.4％
4. 長野県：15.8％
5. 神奈川県：15.3％
6. 奈良県：15.2％
7. 鳥取県：14.6％
8. 三重県：13.2％
9. 愛知県：12.9％
10. 福岡県：12.6％
11. 福井県：12.4％
12. 千葉県：11.6％
13. 沖縄県：11.4％
14. 佐賀県：11.1％
15. 京都府：10.9％
16. 山梨県：10.8％
17. 群馬県：10.7％
18. 大阪府：10.5％
19. 兵庫県：10.3％
20. 北海道：10.1％
21. 静岡県：9.9％
21. 山口県：9.9％
23. 広島県：8.8％
24. 滋賀県：8.6％
24. 宮崎県：8.6％
26. 茨城県：7.9％
26. 熊本県：7.9％
28. 石川県：7.3％
29. 栃木県：7.1％
30. 新潟県：7.0％
31. 山形県：6.6％
32. 長崎県：6.5％
33. 鹿児島県：6.2％
34. 愛媛県：6.0％
35. 埼玉県：5.6％
36. 島根県：5.2％
36. 徳島県：5.2％
38. 大分県：5.1％
39. 青森県：4.9％
40. 秋田県：4.7％
41. 福島県：4.6％
42. 岐阜県：4.5％
43. 岡山県：3.9％
44. 和歌山県：3.6％
45. 宮城県：3.5％
46. 高知県：2.5％
47. 岩手県：2.0％
【政令指定都市】
1. 札幌市：22.7％
2. 横浜市：22.4％
3. 千葉市：20.7％
4. 北九州市：19.4％
5. 京都市：19.2％
6. 相模原市：17.4％
7. さいたま市：16.4％
8. 神戸市：16.3％
9. 名古屋市：15.0％
10. 川崎市：13.8％
11. 熊本市：11.5％
12. 福岡市：11.4％
13. 仙台市：10.2％
14. 新潟市：9.3％
15. 堺市：9.2％
16. 浜松市：8.6％
17. 静岡市：8.3％
18. 広島市：6.2％
19. 岡山市：6.1％
20. 大阪市：3.6％
文科省によると、調査は公立中学校・特別支援学校中学部で、特に指定がない場合、2月1日に行われた。