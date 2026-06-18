PREDUCTSは、クランプで大型ガジェットを保持できるアーム型モジュール『Clamp Gadget Arm』の販売を6月17日より開始した。

【画像あり】スペースを取るデバイスが浮く！ 使用イメージ・設置可能サイズ

本製品は、同社のデスク／デスクシェルフ「PREDUCTS DESK／DASHBOARD」が搭載する「DESK MODULAR SYSTEM®」のレールに装着して使用するアーム型モジュール。天板の裏面に通したレールにモジュールを付け替えることで、机まわりの道具を自在に配置できる仕組みとなっている。

幅104mm～250mmのプロダクトを挟み込めるクランプを、可動式のアームの先端に搭載。Stream Deck + XLなどの左手デバイスや、オーディオインターフェースなど机に鎮座しがちな大型で重量のある仕事道具を、デスク周辺の操作しやすい位置へ浮かせて固定できる。

PREDUCTSではこれまでに「Magnet Gadget Arm」「Rig Gadget Arm」というGadget Armシリーズを2モデル展開しており、本製品はシリーズ3つ目となる。設置できるガジェットのサイズ・重量はシリーズで最も大きく、机の上で広い面積を占めていた道具も浮かせて固定できるとしている。

クランプは幅104mm～250mmまで拡縮する機構で、最大荷重は2kg。クランプ部分は90度回転でき、縦方向に挟み込むことも可能だ。また、左右で挟み込むClamp GripパーツはShort／Longの2サイズが付属し、設置するプロダクトの厚みや形状に合わせて交換できる。

アームは、ボール形状で全方位に動くジョイントと、ヒンジ形状で一方向に開閉するジョイントの組み合わせとなっている。座り位置や作業内容に合わせて、その都度最適な位置に仕事道具を配置できる設計だ。

開発にあたっては、従来のGadget Arm機構を活かしつつ、耐荷重と保持力を両立できるクランプ機構を新たに採用。アーム部分も強度を増す設計とし、大型で重量のあるプロダクトに合わせてアップデートしている。

なお本製品は、Elgato（CORSAIR®）と共同で開催したイベント「自由を配置する道具展『WORK FLOW』」にて先行展示を行っており、「Stream Deck + XL」「Stream Deck +」といった大型機材を浮かせて設置する展示が行われた。

（文＝リアルサウンドテック編集部）